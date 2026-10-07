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Ως ένα ακόμη «βαγόνι» στο τρένο της πανευρωπαϊκής πίεσης για δημοσιονομική ευελιξία προς αντιμετώπιση της ακρίβειας προστίθεται η Κύπρος.

Με κοινή γραμμή θα προσέλθουν, όπως όλα δείχνουν, οι εννέα μεσογειακές χώρες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής (15 – 16 Οκτωβρίου), όπου θα κυριαρχήσουν η ιλιγγιώδης εκτόξευση του κόστους της ενέργειας και οι συζητήσεις για τον νέο προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι τρόποι προστασίας των νοικοκυριών και στήριξης των επιχειρήσεων συγκαταλέγονται στα μεγάλα ζητήματα που θα συζητήσουν σήμερα οι MED9, στο Σπλιτ της Κροατίας. Στο τραπέζι θα τεθούν -εκ των πραγμάτων- οι εισηγήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και της Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίες έχουν ως κοινό παρονομαστή την προσωρινή απόκλιση από τους συνήθεις δημοσιονομικούς περιορισμούς της ΕΕ, με σκοπό να ληφθούν πιο δυναμικά μέτρα αναχαίτισης των πληθωριστικών πιέσεων που επέφερε ο πόλεμος στο Ιράν.

Στο τσεπάκι του Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εμφανίζεται συγκαταβατικός σε συζήτηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» αναμένεται να στηρίξει την πρόταση της Ελλάδας για επιστροφή στην πραγματική οικονομία των πρόσθετων φορολογικών εσόδων του κράτους ως αποτέλεσμα της ακρίβειας.

Πάντως, χθες ο Πρόεδρος άφησε ανοικτή την πόρτα και για νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις, υποδεικνύοντας ότι «είμαστε εδώ, αξιολογούμε καθημερινά τα μέτρα, τα δεδομένα, τις τιμές και παρεμβαίνουμε εκεί και όπου χρειαστεί». Αποτιμώντας ως ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει την οικονομική δυνατότητα να παρεμβαίνει με μέτρα στήριξης, ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι ξεπέρασαν το €1 δισ. οι επενδύσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών.

Η επιστολή Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομισιόν, δίδει μία προοπτική οι όποιες προσωρινές δαπάνες για αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους να μην προσμετρώνται πλήρως στα όρια καθαρών δαπανών. Ειδικότερα, η Ελλάδα ζητεί από την Κομισιόν δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη – μέλη να μπορούν να χρηματοδοτούν με τα πρόσθετα έσοδα που εισπράττουν από τον ΦΠΑ στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ναι μεν αλλά, από Φον ντερ Λάιεν

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το μήνυμα από τις Βρυξέλλες, αλλά με τη σαφή υποσημείωση ότι τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια. Μιλώντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε το υψηλό ενεργειακό κόστος επισημαίνοντας ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με πρόσθετα €100 δισ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδέχεται ότι σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο πρέπει να στηριχθούν τα κράτη για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες πιέσεις, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για ενεργειακή ανθεκτικότητα και απεξάρτηση το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Η Φον ντερ Λάϊεν υποδεικνύει ότι «ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη τα εργαλεία και την ευελιξία να ανταποκριθούν με στόχευση στα νοικοκυριά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη». Επικαλέστηκε, μάλιστα, το παράδειγμα της Γαλλίας και της Ρουμανίας με τα ενεργειακά κουπόνια.

Άλλα μέτρα στο πινάκιο

Η Κομισιόν δεν περιορίζεται μόνο στη συζήτηση για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια στα κράτη-μέλη.

Η Κομισιόν θα δώσει στους εξαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου έναν επιπλέον χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, που αφορούν στην παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών μεθανίου στις εισαγωγές ενέργειας.

Ανοίγει, παράλληλα, στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους και τη διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού σε καύσιμα. Στο μέτωπο της προσφοράς, η G7 έχει ήδη συμφωνήσει στην αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού, σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης των διεθνών τιμών.