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Με βαριές εβδομαδιαίες απώλειες 10,02% για τον Nasdaq ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής στη Wall Street, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές συνεχίστηκε, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones εισήλθαν επισήμως σε φάση διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 10% από τα ιστορικά υψηλά τους.

Η πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic, σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, δεν κατάφερε να καθησυχάσει τους επενδυτές για τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος είχε στηρίξει σημαντικό μέρος της ανόδου των αμερικανικών μετοχών τους προηγούμενους μήνες.

Οι τρεις βασικοί δείκτες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειές τους από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για την επιβολή εκτεταμένων δασμών είχαν προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Οι απώλειες των βασικών δεικτών της Wall Street

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2026, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 5,28%, κλείνοντας στις 22.617,73 μονάδες και περνώντας σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του έτους.

Ο ευρύτερος S&P 500 κατέγραψε πτώση 3,70%, στις 6.910,39 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 1,93%, κλείνοντας στις 48.147,33 μονάδες.

<text color=”secondary” weight=”medium”>Η εικόνα της εβδομάδας</text>

Δείκτης Παρασκευή 20/11 Εβδομάδα Nasdaq Composite -5,28% -10,02% S&P 500 -3,70% -8,61% Dow Jones -1,93% -8,02%

Ο S&P 500 συμπλήρωσε επτά διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια αρνητικό σερί από τον Φεβρουάριο του 2020.

Παράλληλα, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones βρίσκονται πλέον περισσότερο από 10% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά κλεισίματά τους, επιβεβαιώνοντας την είσοδό τους σε χρηματιστηριακή διόρθωση.

Nvidia: Βουτιά 14% και πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε η Nvidia, με τη μετοχή της να καταγράφει πτώση 14,01% στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Η υποχώρηση συνδέεται με την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από την εταιρεία και την έρευνα της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) για λογιστικά ζητήματα, σύμφωνα με το Reuters.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν επίσης άλλες εταιρείες ημιαγωγών, ενώ ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index κατέγραψε απώλειες περίπου 10,7%.

Ο συγκεκριμένος κλάδος είχε πρωταγωνιστήσει στη χρηματιστηριακή άνοδο των προηγούμενων μηνών, με τον δείκτη να έχει ενισχυθεί έως και κατά 106,6% στα μέσα Ιουνίου.

Η αντιστροφή του κλίματος επηρέασε και μεγάλες εταιρείες τεχνολογικών υποδομών, όπως οι Amazon και Meta, καθώς και τις CoreWeave και Nebius, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παροχή υπολογιστικής ισχύος.

Η IPO της Anthropic δεν καθησύχασε τους επενδυτές

Η εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο δημιούργησε αρχικά προσδοκίες ότι η ισχυρή ζήτηση για τις μετοχές της θα μπορούσε να ανακόψει την πτωτική τάση στον τεχνολογικό κλάδο.

Η εταιρεία, δημιουργός του Claude, πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία, αντλώντας περισσότερα από 81 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, μετά την άνοδο κατά 17,1% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, η μετοχή της σημείωσε σημαντική πτώση την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αμφισβητούν κατά πόσο η ταχεία αύξηση των εσόδων των εταιρειών AI μπορεί να δικαιολογήσει τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις τους.

Η αβεβαιότητα για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένει βασικός παράγοντας πίεσης, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, υπολογιστικών υποδομών και προηγμένων μικροτσίπ.

Το κύμα πωλήσεων έχει οδηγήσει μέρος των επενδυτών προς πιο αμυντικούς κλάδους, όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και η υγειονομική περίθαλψη.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός και τα επιτόκια της Fed

Πρόσθετη πίεση στις αγορές προκαλούν οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων.

Η διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Λίζα Κουκ (Lisa Cook), δήλωσε ότι το υφιστάμενο επίπεδο των επιτοκίων δεν είναι επαρκώς περιοριστικό για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι αγορές αποτιμούσαν ως σχεδόν βέβαιη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE), που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, θα προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού και τις επόμενες αποφάσεις της Fed.

Η επιφυλακτικότητα ενισχύθηκε μετά την υψηλότερη του αναμενομένου μέτρηση του αμερικανικού πληθωρισμού για τον Οκτώβριο.

Πιέσεις σε Intuit, Caterpillar και κρυπτονομίσματα

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και η Intuit, μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για την ετήσια αύξηση των εσόδων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης συμφωνία πώλησης της πλατφόρμας Mailchimp στην Bending Spoons έναντι περίπου 3,68 δισ. δολαρίων, πέντε χρόνια μετά την εξαγορά της έναντι ποσού σχεδόν τριπλάσιου.

Η Caterpillar δέχθηκε πιέσεις λόγω ανησυχιών για πιθανή εξασθένηση της ζήτησης σε εξοπλισμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εφεδρικής τροφοδοσίας, που χρησιμοποιείται και σε κέντρα δεδομένων.

Παράλληλα, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τις 60.000 δολάρια, επηρεάζοντας αρνητικά μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, όπως οι Coinbase, Strategy και Robinhood.

Αντίθετα, μεταξύ των μετοχών του Dow Jones που κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά ήταν η UnitedHealth Group, η Walmart και η Johnson & Johnson.