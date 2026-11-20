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Ισχυρές απώλειες καταγράφουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Η επιτυχημένη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατάφερε να περιορίσει τις ανησυχίες των επενδυτών για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε από τις απώλειες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να επανεξετάζουν τις προοπτικές κερδοφορίας των τεχνολογικών εταιρειών, παρά τη σημαντική ανάπτυξη του κλάδου της AI.

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν οι εξελίξεις στη Nvidia, μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, στις 12 Νοεμβρίου, εν μέσω καταγγελιών και ερευνών που αφορούν τον πρώην επικεφαλής της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην προγραμματισμένη ακρόαση του Χουάνγκ στο αμερικανικό Κογκρέσο στις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς οι αρχές εξετάζουν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Ισχυρές απώλειες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei 225 υποχωρούσε κατά περίπου 4,8%, χάνοντας περισσότερες από 2.800 μονάδες και διολισθαίνοντας κάτω από το επίπεδο των 57.000 μονάδων.

Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η αγορά της Νότιας Κορέας, όπου ο Kospi κατέγραφε πτώση 5,46%, με τις μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών ημιαγωγών να πρωταγωνιστούν στις απώλειες.

Η SK Hynix υποχωρούσε κατά περίπου 6%, ενώ η Samsung Electronics σημείωνε πτώση 7%, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης για μικροτσίπ.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων η Ταϊβάν

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις και στο χρηματιστήριο της Ταϊβάν, όπου ο δείκτης Taiex υποχωρούσε κατά 5,65%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Με βάση τα στοιχεία της αρχικής χρηματιστηριακής ενημέρωσης, οι εβδομαδιαίες απώλειες έφταναν το 16,6%, ενώ από το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου είχαν χαθεί περίπου 1,12 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραφε πτώση 2,01%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI υποχωρούσε κατά 1,7%.

Η IPO της Anthropic δεν καθησύχασε τις αγορές

Παρά τη θετική υποδοχή της μετοχής της Anthropic κατά την εισαγωγή της στον Nasdaq, οι επενδυτές εξακολουθούν να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες σε υπολογιστική ισχύ, κέντρα δεδομένων και τεχνολογικές υποδομές θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Η μεταβλητότητα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει ιδιαίτερα τις ασιατικές αγορές, καθώς στην περιοχή εδρεύουν ορισμένοι από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ημιαγωγών και προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού παγκοσμίως.

Η ένταση των ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές ενισχύει τις ανησυχίες για ευρύτερη διόρθωση των χρηματιστηρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποτιμήσεις πολλών εταιρειών έχουν στηριχθεί στις προσδοκίες για ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.