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Στις 6 Οκτωβρίου, η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 5,8 τρισ. δολαρίων, εν μέσω της συνεχιζόμενης έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Τρεις ημέρες αργότερα, οι New York Times αποκάλυψαν πρώτοι την ασυνήθιστα στενή σχέση μεταξύ του συνιδρυτή και CEO της εταιρείας, Jensen Huang, και της Alice Huang, Κινέζας επιχειρηματία και πρώην στελέχους πελάτη της Nvidia με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Την προηγούμενη Κυριακή, ο Jensen Huang παραδέχθηκε ότι είχε υπάρξει άπιστος στη σύζυγό του, Lori, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην Alice Huang, η οποία φέρεται να είναι ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της κινεζικής κυβέρνησης. Το πρωί της Πέμπτης, ο Huang παραιτήθηκε από τη θέση του CEO και από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, εν μέσω δημοσιευμάτων για δύο ακόμη εξωσυζυγικές σχέσεις του με εργαζόμενες της εταιρείας.

Το σκάνδαλο και η αποχώρηση του Huang από την ηγεσία της Nvidia έχουν προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της εταιρείας, χάνοντας 11% τις τελευταίες μέρες, ενώ από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου καταγράφουν απώλειες 31%, με βάση το κλείσιμο της προηγούμενης Πέμπτης.

Η πτώση αυτή έχει μειώσει την προσωπική περιουσία του Huang κατά περίπου 62 δισ. δολάρια, εκτοπίζοντάς τον από τη λίστα των 10 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Η καθαρή περιουσία του υπολογίζεται πλέον σε 145 δισ. δολάρια.

Ισχυρό πλήγμα έχουν δεχθεί και έξι ακόμη νυν και πρώην στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia. Η συνολική περιουσία τους έχει μειωθεί κατά 5,6 δισ. δολάρια, στα περίπου 21 δισ. δολάρια. Τρεις από αυτούς έχουν πλέον χάσει την ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Colette Kress, οικονομική διευθύντρια (CFO) της Nvidia και προσωρινή CEO, καθώς και ο Jay Puri, ο οποίος διετέλεσε εκτελεστικός αντιπρόεδρος του τομέα παγκόσμιων πωλήσεων και λειτουργιών (Worldwide Field Operations), προτού αποχωρήσει από τη θέση του τον Αύγουστο και αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο. Ο Puri εντάχθηκε στην Nvidia το 2005 και είχε επίσης αναφερθεί ως πιθανός διάδοχος του Huang.

Στους υπολογισμούς αυτούς δεν περιλαμβάνεται ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Tim Teter, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο να γίνει για πρώτη φορά δισεκατομμυριούχος, προτού η μετοχή της Nvidia πάρει την κατιούσα

Ο Teter έχει βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχου για φερόμενη παρέμβασή του σε έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με υποψίες λαθραίας διακίνησης τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα από την πρώην εργοδότρια της Alice Huang. Η Nvidia δήλωσε στο Bloomberg ότι ο Teter δεν γνώριζε για τη σχέση του Jensen Huang με την Alice Huang όταν επικοινώνησε με κυβερνητικούς αξιωματούχους που εμπλέκονταν στην έρευνα, υποστηρίζοντας ότι οι επικοινωνίες αυτές ήταν συνήθεις και απολύτως σύννομες.

Το μερίδιο 0,01% που κατέχει ο Teter στην Nvidia αποτιμάται πλέον σε περίπου 500 εκατ. δολάρια, έχοντας χάσει 200 εκατ. δολάρια σε αξία μέσα σε έναν μήνα.

Μετά τον Huang, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των δισεκατομμυριούχων της Nvidia έχουν υποστεί οι venture capitalists και μακροχρόνια μέλη του διοικητικού συμβουλίου, Mark Stevens και Tench Coxe. Οι περιουσίες τους έχουν μειωθεί κατά 2 δισ. και 2,2 δισ. δολάρια αντίστοιχα, στα 9,7 δισ. και 7 δισ. δολάρια.

Ο Stevens έχει ρευστοποιήσει από τις αρχές του 2026 μετοχές της Nvidia αξίας 1,4 δισ. δολαρίων προ φόρων, με μέση τιμή πώλησης τα 219 δολάρια/μετοχή. Πρόκειται για τιμή κατά 32% υψηλότερη από την τιμή στην οποία διαπραγματευόταν η μετοχή στο κλείσιμο της Πέμπτης. Οι πωλήσεις του ξεπερνούν εκείνες του Coxe και οποιουδήποτε άλλου νυν ή πρώην δισεκατομμυριούχου της Nvidia σε ολόκληρη την επενδυτική του διαδρομή, με εξαίρεση τον Huang. Ο τελευταίος έχει πουλήσει μετοχές της εταιρείας αξίας 3 δισ. δολαρίων προ φόρων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ποσό που δεν επηρέασε ουσιαστικά την περιουσία του.

Οι επτά δισεκατομμυριούχοι της Nvidia και οι απώλειες της περιουσίας τους

Τα στοιχεία για την καθαρή περιουσία και την αξία των συμμετοχών αφορούν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Οι μεταβολές υπολογίζονται από το ιστορικό υψηλό της Nvidia στις 6 Οκτωβρίου.

1. Jensen Huang

Ιδιότητα: Συνιδρυτής και πρώην CEO

– Συμμετοχή στην Nvidia (3,5%): 142 δισ. δολάρια (μείωση κατά 62 δισ. δολάρια)

– Καθαρή περιουσία: 145 δισ. δολάρια (μείωση κατά 62 δισ. δολάρια)

Γεννημένος στην Ταϊβάν, ο Huang μετακόμισε κατά την παιδική του ηλικία στην Ταϊλάνδη. Ωστόσο, καθώς η πολιτική αναταραχή εντεινόταν στη χώρα, η οικογένειά του τον έστειλε μαζί με τον αδελφό του στις ΗΠΑ.

Το 1993 συνίδρυσε την Nvidia. Υπό την ηγεσία του, οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της εταιρείας κυριάρχησαν αρχικά στην αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στη συνέχεια στην τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντας την Nvidia να γίνει το 2025 η πρώτη εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία 5 τρισ. δολαρίων.

Τον Δεκέμβριο, ο Huang μεταβίβασε μετοχές της Nvidia, σημερινής αξίας 6,6 δισ. δολαρίων, σε μη κατονομαζόμενους αποδέκτες. Είναι πιθανό οι μετοχές να κατέληξαν στον γιο και την κόρη του, οι οποίοι εργάζονται επίσης στην Nvidia. Ως εκ τούτου, το Forbes εξακολουθεί να προσμετρά τις συγκεκριμένες μετοχές στην περιουσία του Huang. Εκπρόσωπος της Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα του Forbes σχετικά με τη μεταβίβαση.

Ο Huang παραιτήθηκε την Πέμπτη από τη θέση του CEO και από το διοικητικό συμβούλιο, μετά την παραδοχή του ότι είχε υπάρξει άπιστος απέναντι στη σύζυγό του. Ούτε ο ίδιος ούτε η Nvidia έχουν απαντήσει στα δημοσιεύματα για δύο ακόμη σχέσεις του με εργαζόμενες της εταιρείας.

2. Mark Stevens

Ιδιότητα: Venture capitalist και μέλος ΔΣ

– Συμμετοχή στην Nvidia (0,1%): 4,6 δισ. δολάρια (μείωση κατά 2 δισ. δολάρια)

– Καθαρή περιουσία: 9,7 δισ. δολάρια (μείωση κατά 2 δισ. δολάρια)

Ο Stevens, με μακρά παρουσία στον χώρο των επενδύσεων, ήταν εταίρος στη Sequoia Capital όταν η εταιρεία επένδυσε σε επιχειρήσεις όπως οι PayPal, LinkedIn, Google και, φυσικά, η Nvidia.

Η επένδυση στην Nvidia πραγματοποιήθηκε το 1993, τη χρονιά ίδρυσης της εταιρείας, όταν η συνολική αξία της ανερχόταν σε μόλις 7 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την PitchBook.

Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia από το 1993 έως το 2006 και επέστρεψε σε αυτό το 2008. Διαθέτει επίσης μειοψηφικό ποσοστό στην ομάδα του NBA Golden State Warriors, ενώ συμμετέχει στο εκτελεστικό συμβούλιο της ιδιοκτησίας της ομάδας.

Αποχώρησε από τη Sequoia το 2021 και πλέον πραγματοποιεί τις επενδύσεις του κυρίως μέσω της δικής του εταιρείας, της S-Cubed Capital.

3. Tench Coxe

Ιδιότητα: Venture capitalist και μέλος ΔΣ

– Συμμετοχή στην Nvidia (0,1%): 4,7 δισ. δολάρια (μείωση κατά 2,1 δισ. δολάρια)

– Καθαρή περιουσία: 7 δισ. δολάρια (μείωση κατά 2,2 δισ. δολάρια)

Όπως και ο Stevens, ο Coxe προέρχεται από τον χώρο των επενδύσεων, εκπροσωπώντας αρχικά τη Sutter Hill Ventures. Εντάχθηκε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia το 1993, τη χρονιά ίδρυσης της εταιρείας.

Αποχώρησε από τη Sutter Hill το 2020, αλλά παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, στο οποίο συμπληρώνει πλέον περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας.

Έχει επίσης διατελέσει μέτοχος της εταιρείας λογισμικού Snowflake, στην οποία είχε επενδύσει η Sutter Hill.

4. Harvey Jones

Ιδιότητα: Venture capitalist και πρόεδρος ΔΣ

– Συμμετοχή στην Nvidia (0,03%): 1,2 δισ. δολάρια (μείωση κατά 500 εκατ. δολάρια)

– Καθαρή περιουσία: 1,7 δισ. δολάρια (μείωση κατά 500 εκατ. δολάρια)

Ο Jones εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia το 1993, μαζί με τους Stevens και Coxe. Διαθέτει εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών ως επιχειρηματίας, υψηλόβαθμο στέλεχος τεχνολογικών εταιρειών και επενδυτής.

Συνίδρυσε τις τεχνολογικές εταιρείες Daisy Systems το 1981 και Tensilica το 1997, ενώ διετέλεσε CEO της εταιρείας αυτοματισμού ηλεκτρονικού σχεδιασμού Synopsys, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ξεπερνά σήμερα τα 80 δισ. δολάρια.

Σήμερα δραστηριοποιείται κυρίως ως επενδυτής μέσω της εταιρείας του, Square Wave Ventures. Την Πέμπτη ορίστηκε ως ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στην ιστορία της Nvidia.

5. Colette Kress

Ιδιότητα: Οικονομική διευθύντρια (CFO) και προσωρινή CEO

– Συμμετοχή στην Nvidia (0,018%): 700 εκατ. δολάρια (μείωση κατά 300 εκατ. δολάρια)

– Καθαρή περιουσία: 900 εκατ. δολάρια (μείωση κατά 300 εκατ. δολάρια)

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια της Nvidia, η οποία ανέλαβε προσωρινά και τη θέση της CEO, εντάχθηκε στην εταιρεία το 2013, όταν τα έσοδά της ανέρχονταν σε μόλις 4,3 δισ. δολάρια.

Έκτοτε συνέβαλε στην εποπτεία μιας από τις μεγαλύτερες αυξήσεις εσόδων στην επιχειρηματική ιστορία. Κατά το δωδεκάμηνο έως τον Ιανουάριο, τα έσοδα της Nvidia έφτασαν τα 216 δισ. δολάρια, δηλαδή ήταν 50 φορές υψηλότερα σε σχέση με μία δεκαετία νωρίτερα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Kress αποφάσισε να ενταχθεί στην Nvidia έπειτα από την παρότρυνση των δύο μικρών γιων της, ηλικίας τότε 8 και 10 ετών, οι οποίοι γνώριζαν την εταιρεία από τα τσιπ που τροφοδοτούσαν τα αγαπημένα τους ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Προτού ενταχθεί στην Nvidia, διετέλεσε CFO σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας της Cisco για τρία χρόνια και εργάστηκε επί 13 χρόνια στη Microsoft.

6. Brooke Seawell

Ιδιότητα: Venture capitalist και μέλος ΔΣ

– Συμμετοχή στην Nvidia (0,018%): 700 εκατ. δολάρια (μείωση κατά 300 εκατ. δολάρια)

– Καθαρή περιουσία: 900 εκατ. δολάρια (μείωση κατά 300 εκατ. δολάρια)

Ο Seawell εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia το 1997, όταν ήταν εκτελεστικός αντιπρόεδρος της NetDynamics, εταιρείας λογισμικού για διακομιστές εφαρμογών, η οποία εξαγοράστηκε το 1998 από τη Sun Microsystems.

Το 2000 στράφηκε στις επενδύσεις, αρχικά ως εταίρος στην Technology Crossover Ventures και αργότερα στη New Enterprise Associates.

Στη μακρά επαγγελματική του πορεία, που περιλαμβάνει 25 χρόνια ως ανώτατο επιχειρησιακό στέλεχος και σχεδόν άλλα τόσα στον χώρο των επενδύσεων, έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 12 δημόσιες εγγραφές εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Nvidia και η εταιρεία οπτικοποίησης δεδομένων Tableau, καθώς και σε τουλάχιστον 13 εξαγορές.

7. Jay Puri

Ιδιότητα: Πρώην εκτελεστικός αντιπρόεδρος παγκόσμιων πωλήσεων και λειτουργιών

– Συμμετοχή στην Nvidia (0,015%): 600 εκατ. δολάρια (μείωση κατά 300 εκατ. δολάρια)

– Καθαρή περιουσία: 900 εκατ. δολάρια (μείωση κατά 300 εκατ. δολάρια)

Πριν αποχωρήσει από τη θέση του τον Αύγουστο και αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο, ο Puri ήταν επί σειρά ετών στέλεχος της Nvidia, με ευθύνη για τις παγκόσμιες επιχειρησιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής στρατηγικής και της ανάπτυξης των πωλήσεων.

Εντάχθηκε στην Nvidia το 2005, έπειτα από 22 χρόνια στη Sun Microsystems, όπου είχαν εργαστεί και οι συνιδρυτές της Nvidia, Curtis Priem και Chris Malachowsky, προτού αποχωρήσουν για να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία.

Ο Priem έφυγε από την Nvidia πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και έως το 2007 είχε πουλήσει ή δωρίσει το σύνολο των μετοχών του, όπως δήλωσε στο Forbes το 2023.

Δεν είναι σαφές τι απέγιναν οι μετοχές του Malachowsky μετά την αφαίρεση του ονόματός του από τις εταιρικές γνωστοποιήσεις συμμετοχών της Nvidia, πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Από το 2002 δεν έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί τις πωλήσεις ή τις συμμετοχές του στην εταιρεία, ωστόσο εξακολουθεί να εργάζεται στην Nvidia ως ειδικός σύμβουλος.

Forbes