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Οι ρυτίδες γίνονται πιο έντονες, το δέρμα χάνει τη σφριγηλότητά του, εμφανίζει ξηρότητα και μοιάζει να αλλάζει πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν.

Για πολλές γυναίκες, οι αλλαγές αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές κατά την περιεμμηνόπαυση και τα πρώτα χρόνια μετά την εμμηνόπαυση. Και δεν οφείλονται αποκλειστικά στο πέρασμα του χρόνου.

Νέα επιστημονική ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Dermatology and Therapy, εξηγεί πώς η μείωση των οιστρογόνων επηρεάζει τη δομή, την ενυδάτωση και την ελαστικότητα του δέρματος.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες που παρουσιάζονται στην ανασκόπηση, οι γυναίκες μπορεί να χάσουν έως και το 30% του κολλαγόνου του δέρματός τους μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια μετά την εμμηνόπαυση. Στη συνέχεια, η απώλεια υπολογίζεται περίπου στο 2% ετησίως.

Γιατί αλλάζει τόσο πολύ το δέρμα;

Τα οιστρογόνα δεν επηρεάζουν μόνο το αναπαραγωγικό σύστημα. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στη διατήρηση της υγείας του δέρματος.

Συμβάλλουν στην παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, δύο βασικών συστατικών που εξασφαλίζουν τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητά του.

Παράλληλα, ενισχύουν την παραγωγή υαλουρονικού οξέος, το οποίο βοηθά το δέρμα να συγκρατεί την υγρασία του.

Όταν τα επίπεδα των οιστρογόνων μειώνονται, οι μηχανισμοί αυτοί επηρεάζονται.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι λεπτότερο και πιο ξηρό δέρμα, μειωμένη ελαστικότητα, εντονότερες ρυτίδες και μεγαλύτερη ευαισθησία.

Οι ορμονικές αλλαγές μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ικανότητα του δέρματος να επουλώνεται μετά από μικροτραυματισμούς.

Δεν φταίει μόνο η ηλικία

Οι επιστήμονες διαχωρίζουν τη φυσιολογική γήρανση από τη φωτογήρανση, δηλαδή τις βλάβες που προκαλεί η χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Η φυσιολογική γήρανση συνδέεται με τις βιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου, ενώ η φωτογήρανση επιταχύνεται από την έκθεση στον ήλιο.

Στην εμμηνόπαυση προστίθεται ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας: η ορμονική μεταβολή.

Η μείωση των οιστρογόνων μπορεί να επιταχύνει την απώλεια κολλαγόνου και να επηρεάσει τη φυσική ικανότητα του δέρματος να διατηρεί την υγρασία και την ανθεκτικότητά του.

Τι μπορεί να βοηθήσει

Η καθημερινή αντηλιακή προστασία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για τον περιορισμό της φωτογήρανσης.

Εξίσου σημαντική είναι η τακτική ενυδάτωση με προϊόντα που υποστηρίζουν τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος.

Η αποφυγή του καπνίσματος, η ισορροπημένη διατροφή και η φροντίδα της γενικότερης υγείας μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασης του δέρματος.

Η επιστημονική ανασκόπηση εξετάζει ακόμη τις πιθανές επιδράσεις ορμονικών θεραπειών στην παραγωγή κολλαγόνου και στην ελαστικότητα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν καταγράψει βελτίωση ορισμένων δερματικών χαρακτηριστικών σε γυναίκες που λάμβαναν ορμονική θεραπεία. Ωστόσο, η ορμονική θεραπεία της εμμηνόπαυσης δεν συνιστάται αποκλειστικά για αισθητικούς σκοπούς και η χορήγησή της απαιτεί εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση.

Το δέρμα ως καθρέφτης της υγείας

Οι συγγραφείς της ανασκόπησης υπογραμμίζουν ότι οι αλλαγές στο δέρμα αποτελούν μία μόνο από τις ορατές εκδηλώσεις της μείωσης των οιστρογόνων.

Οι ίδιες ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν και άλλους ιστούς και συστήματα του οργανισμού, όπως τα οστά και το μυοσκελετικό σύστημα.

Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες προτείνουν η φροντίδα του δέρματος κατά την εμμηνόπαυση να αντιμετωπίζεται ως μέρος της συνολικής φροντίδας της υγείας της γυναίκας.

Το ζητούμενο δεν είναι να σταματήσει η φυσιολογική γήρανση, αλλά να αναγνωρίζονται οι αλλαγές που προκαλεί η εμμηνόπαυση και να αντιμετωπίζονται με κατάλληλη φροντίδα και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.