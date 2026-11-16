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Αμετακίνητος στη θέση ότι είναι αθώος εμφανίζεται ο Ράσελ Μπραντ (Russell Brand), ο οποίος έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσα από τη φυλακή, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης δέκα ετών και έξι μηνών. Ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες, παρά την καταδίκη του για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο 51χρονος Βρετανός κωμικός απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του μέσω της συζύγου του, Λόρα Γκάλαχερ, η οποία διάβασε το μήνυμά του κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας θρησκευτικής εκπομπής του ζευγαριού στο YouTube.

Η 39χρονη Λόρα, κόρη του διάσημου γκόλφερ Μπέρναρντ Γκάλαχερ, ανέλαβε να συνεχίσει την εβδομαδιαία εκπομπή Sunday Service του ζευγαριού στο YouTube, μία εβδομάδα μετά την έναρξη έκτισης της ποινής του συζύγου της. Μιλώντας από το σπίτι τους στο Χένλεϊ ον Τέιμς, η Γκάλαχερ ανακοίνωσε ότι ο Μπραντ της είχε ζητήσει να μεταφέρει ένα προσωπικό μήνυμα στους ακολούθους του. «Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ο Θεός να σας ευλογεί για την υποστήριξή σας», ανέφερε αρχικά ο 51χρονος. «Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία φυλακίστηκα, επομένως συμβαίνει κάτι παράξενο».

Στη συνέχεια, ο Μπραντ αναφέρθηκε στη μεταφορά του στη φυλακή HMP Littlehey, στην κομητεία του Κέιμπριτζσαϊρ, όπου κρατούνται άνδρες καταδικασμένοι για σεξουαλικά αδικήματα. «Τα καλά νέα είναι ότι ο Χριστός είναι μαζί μας όταν τον επιλέγουμε, και εγώ τον επιλέγω. Είμαι φυλακισμένος στο HMP Littlehey, little όπως μικρό και hey όπως “έι”, βρίσκομαι στη μεγαλύτερη φυλακή σεξουαλικών παραβατών στην Ευρώπη».

Ο κωμικός υποστήριξε ότι οι πρώτες εντυπώσεις του από το προσωπικό της φυλακής είναι θετικές. «Έχω ήδη διαπιστώσει ότι οι εργαζόμενοι εδώ είναι δυνατοί, ευγενικοί και αφοσιωμένοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εμπειρία της κράτησης τον έχει κάνει να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους άλλους ανθρώπους. «Όσο για τους συγκρατουμένους μου, τώρα γνωρίζω ότι δεν είμαι σε θέση να κρίνω κανέναν. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι άνδρες εδώ είναι αθώοι και εκείνοι που είναι ένοχοι είναι άνθρωποι για τη σωτηρία των οποίων πέθανε ο Χριστός, όπως για εσάς και για εμένα. Ας αγαπάμε, ας προσευχόμαστε και ας συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, όπως μας συγχώρεσε ο Θεός».

Here is a message from #RussellBrand read by Laura Brand. https://t.co/kiqCLz4SHW pic.twitter.com/2LCxzZdLpS — The British Scene (@TheBritishScene) November 15, 2026

Η συγκίνηση της συζύγου του και η σύγκριση με τον… Απόστολο Παύλο

Η Λόρα Γκάλαχερ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της όταν έφτασε στο τελευταίο μέρος του μηνύματος. «Σας παρακαλώ, στηρίξτε την πολυαγαπημένη μου σύζυγο και την οικογένειά μου. Νιώθω τις προσευχές σας. Ο αδελφός σας εν Χριστώ, Ράσελ», διάβασε με τρεμάμενη φωνή.

Στη διάρκεια της εκπομπής η Γκάλαχερ απήγγειλε επίσης αποσπάσματα από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, συγκεκριμένα τους στίχους 1:12-14, που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στη Ρώμη. Το απόσπασμα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η φυλάκιση του Παύλου συνέβαλε στη διάδοση του Ευαγγελίου και στην ενίσχυση της πίστης των χριστιανών. «Είμαι αλυσοδεμένος, αλλά τι σημασία έχει;», ήταν η φράση με την οποία η Γκάλαχερ ολοκλήρωσε την ανάγνωση.

Στην αρχή της εκπομπής, η 39χρονη είχε εξηγήσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει το έργο που είχε ξεκινήσει μαζί με τον σύζυγό της. «Είμαι εδώ για να συνεχίσω το καλό έργο που είχε δημιουργηθεί σε αυτή την κοινότητα της κυριακάτικης λειτουργίας, κάτι που βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά τη δική μου και του Ράσελ», είπε. «Μπορεί να φαίνεται διαφορετικό, αλλά οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Εμπιστευόμαστε τον Θεό, εμπιστευόμαστε το σχέδιό του και όλα όσα κάνει αυτή τη στιγμή».

It appears Russell Brand now sees himself as a martyr in which he compares himself to the Apostle Paul and casts himself as a suffering hero. pic.twitter.com/Lz2XmssABV — Monkey (@Scathach33) November 15, 2026

Παραδέχθηκε ότι η απουσία του συζύγου της είναι επώδυνη και ότι θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί. «Είναι οδυνηρό και προφανώς θα χρειαστεί να συνηθίσω ακόμη και το να κάθομαι εδώ χωρίς τον σύντροφό μου, χωρίς τον άνθρωπό μου. Όμως θέλω να συνεχίσω και είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη». Η ίδια αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να επικοινωνεί με τον Μπραντ, λέγοντας: «Είναι καλά και προσεύχεται».

Η εκπομπή περιλάμβανε επίσης προηχογραφημένο υλικό με τον Μπραντ και τη σύζυγό του, το οποίο είχε καταγραφεί όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη του, που διήρκεσε τρεις εβδομάδες. Σε ένα από τα αποσπάσματα, ο κωμικός αναφερόταν στην κάλυψη της δικαστικής διαδικασίας από τα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπιζόταν σαν αθλητικό γεγονός.

«Προφανώς βρισκόμαστε στη μέση μιας δίκης. Δεν παρακολουθούμε ιδιαίτερα την κάλυψη, αλλά κάποιος μου έδειξε τις προάλλες κάποια δημοσιεύματα από ανθρώπους που ήταν σε γενικές γραμμές υποστηρικτικοί», ανέφερε. «Ξέρω ότι δεν είναι αυτός γενικά ο τρόπος με τον οποίο έχει καλυφθεί από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Αυτό που θα πω, πάντως, είναι ότι είναι εντυπωσιακό να παρακολουθείς την κάλυψη άλλων ανθρώπων, επειδή μιλούν γι’ αυτό σαν να πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα».

Σε άλλο σημείο, ο Μπραντ φάνηκε να αστειεύεται για την πίεση που ασκούσε η δίκη στον γάμο του. Όταν η σύζυγός του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν απενεργοποιεί ποτέ το κλείδωμα προσανατολισμού της οθόνης του κινητού της, εκείνος σχολίασε: «Είναι θαύμα που καταφέρνω να σε ανέχομαι, επειδή έχεις βάλει κλείδωμα στην οθόνη του τηλεφώνου σου και δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε οριζόντια». Στη συνέχεια πρόσθεσε ειρωνικά: «Ενώ εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα που να έχει ασκήσει πίεση στον γάμο μας». «Είμαι καλός άνθρωπος», δήλωσε, με τη σύζυγό του να αλλάζει αμέσως θέμα.

O Μπραντ μεταφέρθηκε την Παρασκευή στη φυλακή HMP Littlehey, κατηγορίας C, στο Κέιμπριτζσαϊρ, έχοντας προηγουμένως κρατηθεί στη φυλακή HMP Wandsworth, κατηγορίας B, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Στη φυλακή του Γουάντσγουορθ ο 51χρονος είχε τοποθετηθεί σε απομόνωση.

Το HMP Littlehey φιλοξενεί αποκλειστικά άνδρες καταδικασμένους για σεξουαλικά αδικήματα και προσφέρει στους κρατουμένους δραστηριότητες όπως γιόγκα, χορωδία και μαθήματα οριγκάμι. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον βρετανικό Τύπο, οι σωφρονιστικές αρχές είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τον κωμικό στη φυλακή HMP Wakefield, στο Δυτικό Γιορκσάιρ. Το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα είναι γνωστό με το προσωνύμιο «Monster Mansion» («Έπαυλη των Τεράτων») και θεωρήθηκε υπερβολικά επικίνδυνο για τον Μπραντ. Στη φυλακή αυτή δολοφονήθηκαν πέρυσι από συγκρατουμένους τους ο τραγουδιστής των Lostprophets, Ίαν Γουότκινς, και ο καταδικασμένος για τη δολοφονία παιδιού Κάιλ Μπέβαν.

Credit: REUTERS/Chris J Ratcliffe

«Ψεύτικος και απατεώνας»

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα της Mail on Sunday αποκαλύπτει ότι ένας χριστιανός κρατούμενος, στον οποίο είχε ανατεθεί να βοηθήσει τον Μπραντ να προσαρμοστεί στη ζωή της φυλακής, αμφισβήτησε ανοιχτά την ειλικρίνεια της θρησκευτικής του μεταστροφής.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος συμμετείχε σε προσευχές με τον Μπραντ πριν και μετά την ανακοίνωση της ποινής του. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατέληξε στην πεποίθηση ότι ο κωμικός δεν έχει ασπαστεί πραγματικά τον χριστιανισμό, αλλά χρησιμοποιεί τη θρησκεία για να καλύψει τα εγκλήματά του και να εξασφαλίσει υποστήριξη ενόψει της έφεσής του.

Ο κρατούμενος, ο οποίος έχει αναλάβει επανειλημμένα να βοηθήσει νεοεισερχομένους στη φυλακή του Γουάντσγουορθ, αρχικά προσευχόταν μαζί με τον Μπραντ, με τον τελευταίο να φέρεται να προσκολλήθηκε σε εκείνον. Σύντομα, όμως, άρχισε να αμφιβάλλει για τα θρησκευτικά του πιστεύω, ιδιαίτερα επειδή ο Μπραντ, που εμφανιζόταν συχνά με τη Βίβλο στα χέρια κατά τη διάρκεια της δίκης, φέρεται να συνέχισε να αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη.

«Είναι προσβολή για τη θρησκεία μας και είναι τρομερό το ότι χρησιμοποίησε τον Χριστό ως κάλυψη για τις αμαρτίες του», φέρεται να είπε σε φίλους του. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο Μπραντ υποστηρίζει μέσα στη φυλακή ότι έχει πέσει θύμα σκευωρίας από το κατεστημένο και ότι τελικά θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Παράλληλα, λέγεται ότι επαναλαμβάνει στους άλλους κρατουμένους πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του. «Ο Μπραντ λέει ένα σωρό ανοησίες. Δεν αξίζει καμία συμπάθεια», δήλωσε ο συγκρατούμενός του, ο οποίος τον χαρακτήρισε «ψεύτικο και απατεώνα».

Σε ξεχωριστή αποκάλυψη, η Mail on Sunday αναφέρει ότι ο Μπραντ σχεδιάζει να διατηρήσει την επικοινωνία του με το κοινό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά τους περιορισμούς που ισχύουν για τους κρατουμένους. Σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας, ο κωμικός φέρεται να εξετάζει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «eMates Email a Prisoner», ένα εγκεκριμένο σύστημα επικοινωνίας κρατουμένων με συγγενείς και φίλους.

Το σχέδιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπει να μεταφέρει μηνύματα προς την ομάδα συνεργατών του μέσω άλλων κρατουμένων και εκείνοι να τα δημοσιεύουν στον λογαριασμό του στο X, όπου διαθέτει 10,1 εκατομμύρια ακολούθους. Υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί των φυλακών απαγορεύουν στους κρατουμένους την απευθείας πρόσβαση σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.

protothema.gr