Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με υποβολή τεκμηριωμένης καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ενδείξεις νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 του Κάβο Γκρέκο, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις εξελίξεις που αφορούν την ενδεχόμενη εκ των υστέρων νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, επισημαίνοντας ότι η προστασία των περιοχών Natura 2000 αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία απορρέει από το ενωσιακό δίκαιο.

Τονίζει ότι η εκ των υστέρων υποβολή τροποποιημένων σχεδίων ή περιβαλλοντικών μελετών δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο παράκαμψης της νομοθεσίας ή ως μηχανισμός νομιμοποίησης τετελεσμένων παρανομιών.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να αξιολογήσουν το σύνολο των επεμβάσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, τις επιπτώσεις τους στο προστατευόμενο περιβάλλον και τις υποχρεώσεις αποκατάστασης, διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Η Περιβαλλοντική Αρχή εισηγήθηκε απόρριψη της παρέκκλισης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε επιστολή της Περιβαλλοντικής Αρχής, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2026, προς το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ), στην οποία εκτιμάται ότι το έργο έχει ήδη προκαλέσει επιπτώσεις στην ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.

Συγκεκριμένα, η Περιβαλλοντική Αρχή επισημαίνει την όχληση από τις κατασκευαστικές εργασίες, την κατάληψη και σφράγιση του εδάφους, καθώς και την ανθρώπινη δραστηριότητα, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση και χωρίς να έχουν εφαρμοστεί μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων κατά την κατασκευή.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Περιβαλλοντική Αρχή έχει ήδη εισηγηθεί την απόρριψη της αιτούμενης παρέκκλισης.

Σοβαροί κίνδυνοι από τη νομιμοποίηση αυθαίρετων αναπτύξεων

Η Ελεγκτική Υπηρεσία παραπέμπει παράλληλα στα ευρήματα της Ειδικής Έκθεσής της, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2026, σχετικά με τη λειτουργία του ΣΥΜΕΠΑ, στην οποία καταγράφονται σοβαροί κίνδυνοι αποδυνάμωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού μέσω της εκ των υστέρων νομιμοποίησης αυθαίρετων αναπτύξεων.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται περιπτώσεις διαφοροποίησης εισηγήσεων χωρίς επαρκώς καταγεγραμμένη αιτιολόγηση, καθώς και περίπτωση εισήγησης για έγκριση χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Η Υπηρεσία χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη περίπτωση ενδεικτική μιας ευρύτερης παθογένειας στη λειτουργία του κράτους, υποδεικνύοντας ότι πολύτιμος χρόνος και σημαντικοί διοικητικοί και άλλοι δημόσιοι πόροι αναλώνονται επί μακρόν για τη διαχείριση των συνεπειών μιας οικοδομής που ανεγέρθηκε παράνομα, αντί η νομιμότητα να είχε διασφαλιστεί εξαρχής.

Ακόμη πιο ανησυχητική, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, είναι η αδυναμία των αρμόδιων αρχών να επιβάλουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τη νομιμότητα, ακόμη και μετά την έκδοση ειδοποιήσεων επιβολής και την απόρριψη από το Δικαστήριο αιτήματος αναστολής της εκτέλεσής τους.

Όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη αυτή κατάσταση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας, ενώ ενέχει τον κίνδυνο εμπέδωσης της αντίληψης ότι η δημιουργία τετελεσμένων μπορεί τελικά να οδηγήσει στη νομιμοποίησή τους.

Εξετάζει ήδη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον διαπιστωθούν ενδείξεις νομιμοποίησης κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, προτίθεται να υποβάλει τεκμηριωμένη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, εξετάζει, στη βάση των μέχρι σήμερα διαπιστώσεων, κατά πόσο συντρέχουν ήδη λόγοι για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης που θα ληφθεί για την εκκρεμούσα αίτηση αδειοδότησης.

Καταλήγοντας, η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η ισονομία και ο σεβασμός στη νομιμότητα δεν μπορούν να υποχωρούν έναντι τετελεσμένων γεγονότων.

Τονίζει, επίσης, ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας οφείλει να είναι ενιαία και αμερόληπτη, ανεξαρτήτως της ταυτότητας ή της ιδιότητας του φορέα που προβαίνει στις αυθαίρετες επεμβάσεις.