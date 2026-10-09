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ΜΟΥΣΙΚΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ

Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης. 9-11 Οκτωβρίου. Επίσημη τελετή έναρξης: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 7μ.μ. Το Nicosia Book Fest συγκεντρώνει φέτος περισσότερα από 100 περίπτερα, 200 συγγραφείς και 100 εκδηλώσεις. Η Ισπανία είναι η Τιμώμενη Χώρα του φετινού φεστιβάλ, με την έναρξη να αντλεί από τη λογοτεχνική της παράδοση, με αναφορές στον Μιγκέλ ντε Θερβάντες και τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10π.μ.- 10μ.μ. Είσοδος ελεύθερη nicosiabookfest.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Limassol Art Walks 2026

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. Πρεμιέρα: 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος, μεταφέροντας στη σκηνή μια ιστορία που εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη της γερμανικής Κατοχής. Ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Ειρήνη Κωνσταντίνου, Γιάννης Κόκκινος, Κρίστοφερ Γκρέκο, Έλενα Χειλέτη, Γιάννα Λευκάτη, Άγγελος Χατζημιχαήλ, Νικόλας Αρκαδίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Πληροφορίες/ κρατήσεις: 70007721.

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε. Πρεμιέρα: 9μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Επί σκηνής: Ηλιάνα Κάκκουρα, Σεριφέ Μερσινλί, Ανδριανή Νεοκλέους, Ιζέλ Σεϊλανί, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια και ο μουσικός Σάββας Χρυσοστόμου (Σαής). Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 9 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. rialto.interticket.com

Ακρωτήρι, Οίκημα Πολιτιστικού Ομίλου Ακρωτηρίου, 8μ.μ. «Γελά καλλύττερα όποιος γελά τελευταίος» του Γεώργιου Κωνσταντίνου από τον Πολιτιστικό Όμιλο Ακρωτηρίου στο πλαίσιο του 39ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Τηλ: 99667712

ΜΑΧΑΛΑΡΤ

Πλατεία Αγίου Ιωάννη, από τις 7μ.μ. Καλλιτεχνικοί περίπατοι στη γειτονιά με αφετηρία την Πλατεία Αγίου Ιωάννη και συμμετοχές από την Ars Nova Choir Cyprus, τη Σοφία Καλλή στο θεατρικό «Η φίλη μας η Λάτα» σε κείμενο της Μαρίνας Βροντή, τη Σχολή Χορού Dance House by Kalia, τον φωτογράφο Φίλιππο Σωτηρίου και την Αρτεμισία Βασιλείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την οπτικοακουστική προβολή «Μύθοι της Κύπρου», σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στην πλατεία, από τις 7μ.μ. έως τις 9μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργαστήριο εκτύπωσης σε υφασμάτινες τσάντες με τις Lyolya Filimonova και Αριάνα Ζάκου, δημιουργία συλλογικού εικαστικού έργου, διαδραστικό μουσικό εργαστήρι με τη Νάρση Χατζηκωνσταντίνου και METRO live cooking με τον Ιωάννη Πέτρο Ελευθεριάδη. Στις 9.30μ.μ. η βραδιά ολοκληρώνεται με συναυλία των THE TEASE.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Primetime (σκηνοθεσία Lance Oppenheim με τους Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo), The Social Reckoning (σκηνοθεσία Aaron Sorkin με τους Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White), Other Mommy (σκηνοθεσία Rob Savage με τους Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen), Forgotten Island (ταινία animation σε σκηνοθεσία Joel Crawford, Januel P. Mercado) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com