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ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 8μ.μ. (προσέλευση 7μ.μ.) Η Αΐντα Γκαριφούλινα, μία από τις διακεκριμένες σοπράνο της διεθνούς σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο για δύο συναυλίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της ΣΟΚ, Μύρων Μιχαηλίδης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπημένες σελίδες του οπερατικού ρεπερτορίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενη: 10/10
- Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος. Το διεθνώς αναγνωρισμένο ντούο LAB51, με τη σοπράνο Γιοχάνα Βάργκας και την πιανίστρια Μαγδαλένα Θερέθο, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει σύγχρονη μουσική, ηλεκτρονικά, περφόρμανς και σωματικό θέατρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Μπέρνχαρντ Λανγκ, Γιώργου Απέργη, Γκιέργκι Λίγκετι. 22663871 Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Οι Αναστασία Δημητριάδου (Nama Dama), Τζέμρε Άρτζα, Χαγιάτ Σεμπέπ και Ναζ Ατούν παρουσιάζουν την πολυμεσική μουσική παράσταση «Songs from the Garden», που συνδυάζει πρωτότυπα τραγούδια, πολυφωνικό τραγούδι και σύγχρονο κουκλοθέατρο σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση, στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. 22894531
- Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Το «Ρεμπέτικο», μια μουσική παράσταση αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής, φέρνει στην Κύπρο ο Γιώργος Νταλάρας. Στο πλευρό του βρίσκεται μια επίλεκτη ομάδα μουσικών, μαζί με τις φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάνας Κατσιμίχα και του Βασίλη Κορακάκη, σε ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να αναδείξει το ύφος και το ιδιαίτερο ηχόχρωμα του ρεμπέτικου. Εισιτήρια: Ticketmaster, ταμείο Παττιχείου Θεάτρου και ACS Couriers
- Λευκωσία, Κτήριον 53 – Πυρήνας Πειραματικών Τεχνών, 9–10 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Το Breach Festival επιστρέφει για την πέμπτη του διοργάνωση, με έξι μουσικές συναντήσεις που κινούνται στον χώρο του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, της πειραματικής μουσικής και της σύγχρονης ηχητικής δημιουργίας. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Κύπρο, την Ολλανδία, τον Λίβανο και την Ελλάδα. 700 00 216 Εισιτήρια στο More.com
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ
- Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης. 9-11 Οκτωβρίου. Επίσημη τελετή έναρξης: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 7μ.μ. Το Nicosia Book Fest συγκεντρώνει φέτος περισσότερα από 100 περίπτερα, 200 συγγραφείς και 100 εκδηλώσεις. Η Ισπανία είναι η Τιμώμενη Χώρα του φετινού φεστιβάλ, με την έναρξη να αντλεί από τη λογοτεχνική της παράδοση, με αναφορές στον Μιγκέλ ντε Θερβάντες και τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10π.μ.- 10μ.μ. Είσοδος ελεύθερη nicosiabookfest.com
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Λευκωσία, Βυζαντινό Μουσείο (22430008). Εγκαίνια 7μ.μ. Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας», που παρουσιάζει το Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ σε συνεργασία με το αρμενικό μουσείο. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. Μέχρι 9/4/2027.
- Λευκωσία, Isnotgallery contemporary (99569498). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Ο εικαστικός Δημήτρης Νεοκλέους παρουσιάζει τη νέα του δουλειά «Ο Κήπος του Άλνουικ» σε μια έκθεση που κινείται ανάμεσα στην εσωστρέφεια του σχεδίου και την εξωστρέφεια του χρώματος. Μέχρι 31/10.
- Λευκωσία, Γκλόρια (22762605). Η Μάριον Πασχάλη παρουσιάζει τη νέα εικαστική της δουλειά με τίτλο «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», μια έκθεση που συνδέει ελεύθερα τη φιλοσοφική σκέψη με την επιστήμη. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 23/10
- Λευκωσία, Γκαλερί Κ (22 341122). Έργα που αντλούν από την ελληνική μυθολογία, την ανθρώπινη ψυχολογία και τη συλλογική μνήμη περιλαμβάνει η έκθεση ζωγραφικής του Κυπριανού Δημοσθένους, με τίτλο «Επέκεινα Ολύμπου». Εγκαίνια: 5-9μ.μ. Διάρκεια: Μέχρι 24/10.
- Λευκωσία, Marginalia Gallery (99657080). Μνήμες τόπων, ταξίδια, περιπλανήσεις και εικόνες της φύσης συναντώνται στη νέα έκθεση ζωγραφικής του Μηνά Καμπιτάκη, με τίτλο «Περιηγήσεις». Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 7.30μ.μ. Διάρκεια: μέχρι 31 Οκτωβρίου (Τρίτη–Παρασκευή 10π.μ.- 1μ.μ. & 5-8μ.μ. Σάββατο 10.30π.μ.- 1μ.μ.)
- Λεμεσός, Pylon Art & Culture (95 950857). 5-9μ.μ. Η έκθεση «Tracing Angel’s Men» , η πιο πρόσφατη καλλιτεχνική έρευνα της Θεοπίστης Στυλιανού-Λάμπερτ παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ευρύτερου επιμελητικού πρότζεκτ του Αλεσάντρο Κατσόλα «An Archaeological Museum at the Threshold». Εγκαίνια: 9 Οκτωβρίου, 5-9μ.μ. στο πλαίσιο του Limassol Art Walks. Μέχρι 19/12
- Λεμεσός, Μορφή (25378733). Η αναδρομική έκθεση «Ψίθυροι Κληρονομιάς – Η Τέχνη του John Corbidge», περιλαμβάνει μια σπάνια επιλογή έργων του καλλιτέχνη απευθείας από την ιδιωτική συλλογή της κόρης του, Μελίσσας Κόρμπιτζ. Παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Limassol Art Walks 2026. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 15/10 morfi.org
- Λεμεσός, γκαλερί eins (99522977). Εγκαίνια: 5μ.μ. Ο Αλέξανδρος Πισσούριος παρουσιάζει στην Κύπρο την πρώτη ατομική του έκθεση, με τίτλο «On Second Thoughts», στο πλαίσιο του Limassol Art Walks 2026. Μέχρι 15/12
- Λεμεσός, Aleph, Αθηνών 80. Την έκθεση A Petal for a Petal του Shaheer Zazai παρουσιάζει η η Art Seen στο πλαίσιο Limassol Art Walks 2026. Με αφετηρία τη βιωματική του σχέση με τα αφγανικά χαλιά, ο Zazai διερευνά πώς τα υφάσματα και οι ψηφιακές τεχνολογίες λειτουργούν ως συστήματα καταγραφής και μετάδοσης γνώσης. Εγκαίνια: 5μ.μ. Διάρκεια: 9 – 11 Οκτωβρίου, 11 π.μ.- 6μ.μ.
- Λεμεσός, Velychko Gallery (96855580). Η Κυριακή Κώστα παρουσιάζει την ατομική της έκθεση «MURMUR kairos», ένα νέο σύνολο έργων που συνδυάζει γλυπτική, κέντημα και ζωγραφική και εστιάζει στους «ψιθύρους» που προειδοποιούν για έναν κόσμο σε κρίσιμο σημείο. Εγκαίνια: 5-9μ.μ. (στο πλαίσιο του Limassol Art Walks, 10-11/10 11π.μ.- 6μ.μ.). Μέχρι 15/12
- Λεμεσός, Oasi Space for Visual Experimentations (99380483). Ο Αβραάμ Χοιροδοντής παρουσιάζει την ατομική έκθεση «Terrains of Becoming» στο Oasi Space for Visual Experimentations στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του Limassol Art Walks 2026. 9–11 Οκτωβρίου, 9 Οκτωβρίου 5-9μ.μ. 10–11 Οκτωβρίου 10π.μ.–6μ.μ.
- Λεμεσός, NeMe, 5-9μ.μ. Η ομαδική έκθεση «Power Lines», εξετάζει τις επιπτώσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα τοπία, τις κοινότητες και τους τρόπους ζωής, θέτοντας δύσκολα ερωτήματα για το πραγματικό κόστος της «πράσινης» μετάβασης. Εγκαίνια: 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Limassol Art Walks. Μέχρι 6/11
- Λεμεσός Ξυδάδικο, 9-11 Οκτωβρίου. Το «Ο Σινεμάς» της Έλενας Αγαθοκλέους είναι μια πράξη αποχαιρετισμού αλλά και μια προσπάθεια να ξανακουστεί η ιστορία ενός τόπου μέσα από διαφορετικές φωνές. Το έργο, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 5ου Limassol Art Walks. Παρασκευή 5-9μ.μ., Σάββατο & Κυριακή 11π.μ.- 6μ.μ.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. Πρεμιέρα: 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος, μεταφέροντας στη σκηνή μια ιστορία που εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη της γερμανικής Κατοχής. Ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Ειρήνη Κωνσταντίνου, Γιάννης Κόκκινος, Κρίστοφερ Γκρέκο, Έλενα Χειλέτη, Γιάννα Λευκάτη, Άγγελος Χατζημιχαήλ, Νικόλας Αρκαδίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Πληροφορίες/ κρατήσεις: 70007721.
- Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε. Πρεμιέρα: 9μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Επί σκηνής: Ηλιάνα Κάκκουρα, Σεριφέ Μερσινλί, Ανδριανή Νεοκλέους, Ιζέλ Σεϊλανί, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια και ο μουσικός Σάββας Χρυσοστόμου (Σαής). Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis.
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 9 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. rialto.interticket.com
- Ακρωτήρι, Οίκημα Πολιτιστικού Ομίλου Ακρωτηρίου, 8μ.μ. «Γελά καλλύττερα όποιος γελά τελευταίος» του Γεώργιου Κωνσταντίνου από τον Πολιτιστικό Όμιλο Ακρωτηρίου στο πλαίσιο του 39ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Τηλ: 99667712
ΜΑΧΑΛΑΡΤ
Πλατεία Αγίου Ιωάννη, από τις 7μ.μ. Καλλιτεχνικοί περίπατοι στη γειτονιά με αφετηρία την Πλατεία Αγίου Ιωάννη και συμμετοχές από την Ars Nova Choir Cyprus, τη Σοφία Καλλή στο θεατρικό «Η φίλη μας η Λάτα» σε κείμενο της Μαρίνας Βροντή, τη Σχολή Χορού Dance House by Kalia, τον φωτογράφο Φίλιππο Σωτηρίου και την Αρτεμισία Βασιλείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την οπτικοακουστική προβολή «Μύθοι της Κύπρου», σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στην πλατεία, από τις 7μ.μ. έως τις 9μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργαστήριο εκτύπωσης σε υφασμάτινες τσάντες με τις Lyolya Filimonova και Αριάνα Ζάκου, δημιουργία συλλογικού εικαστικού έργου, διαδραστικό μουσικό εργαστήρι με τη Νάρση Χατζηκωνσταντίνου και METRO live cooking με τον Ιωάννη Πέτρο Ελευθεριάδη. Στις 9.30μ.μ. η βραδιά ολοκληρώνεται με συναυλία των THE TEASE.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.
- Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation
- Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
Λεμεσός
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10
Λάρνακα
- Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Primetime (σκηνοθεσία Lance Oppenheim με τους Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo), The Social Reckoning (σκηνοθεσία Aaron Sorkin με τους Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White), Other Mommy (σκηνοθεσία Rob Savage με τους Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen), Forgotten Island (ταινία animation σε σκηνοθεσία Joel Crawford, Januel P. Mercado) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com