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Βροχές και καταιγίδες, ιδίως μετά το μεσημέρι, αναμένονται από σήμερα και για τις ερχόμενες ημέρες. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, ενώ προβλέπεται και πτώση τις θερμοκρασίας από αύριο. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα βόρεια. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Την Τετάρτη ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα και το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση τη Δευτέρα και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.