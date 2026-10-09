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Με εναλλαγές ανάμεσα σε λιακάδα και συννεφιά αναμένεται η μέρα, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται σε σχετικά ψηλά επίπεδα, πιάνοντας τους 30 βαθμούς. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει πρόσκαιρα ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτριοι, 4 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και τους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, περιοχές του εσωτερικού και βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.