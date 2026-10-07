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Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει παροδικά την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά σύντομα θα καταστεί τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.