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Η Τρίτη είναι η πιο πιθανή μέρα για να εκδηλωθούν εκτεταμένα και έντονα καιρικά φαινόμενα, δήλωσε ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Τάσος Κουλέντης.

Απόψε υπάρχει η πιθανότητα βροχών ή και καταιγίδας κυρίως στα παράλια, σημείωσε. Η Δευτέρα, η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι μέρες αστάθειας, δηλαδή αναμένεται σταδιακή ανάπτυξη νεφώσεων μετά το μεσημέρι με κάποιες βροχές και καταιγίδες, πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο κ. Κουλέντης ανέφερε ότι η πιο πιθανή μέρα για εκτεταμένα και έντονα καιρικά φαινόμενα είναι η Τρίτη, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «αναμένουμε τα αποψινά και αυριανά δεδομένα για να δούμε αν θα εκδώσουμε οποιαδήποτε προειδοποίηση (για την Τρίτη)».

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, επεσήμανε.

Οι θερμοκρασίες μέχρι και την Παρασκευή θα σημειώσουν σταδιακά μικρή άνοδο, παραμένοντας όμως λίγο πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή, σημείωσε.

Στο 35,8% η πληρότητα φραγμάτων, τριπλάσια από πέρυσι

Στο 35,8% ανέρχεται η πληρότητα των φραγμάτων σήμερα, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο περιοριζόταν στο 12,3%. Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνονται και από τα φράγματα που έχουν το υψηλότερο ποσοστό πληρότητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου στο φράγμα του Κούρη είχαν συσσωρευθεί 42,882 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (πληρότητα 37,3%), στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου 18,897 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (πληρότητα 36,1%), στο φράγμα της Ευρέτου 9,344 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (πληρότητα 38,9%), στην Κανναβιού 7,301 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (πληρότητα 42,5%) και στη Γερμασόγεια 6,579 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (πληρότητα 48,7%).

Κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, στο φράγμα του Κούρη είχαν συσσωρευθεί 12,925 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (πληρότητα 11,2%), στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου 5,530 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (πληρότητα 10,6%), στο φράγμα της Ευρέτου 3,068 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (πληρότητα 12,8%), στην Κανναβιού 2,268 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (πληρότητα 13,2%) και στη Γερμασόγεια 1,020 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (πληρότητα 7,6%), αναφέρει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Συνολικά, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου στα φράγματα της Κύπρου είχαν συσσωρευθεί 103,975 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (πληρότητα 35,8%), ενώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν συσσωρευθεί 35,688 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (πληρότητα 12,3%), προστίθεται.

ΚΥΠΕ