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Ο κύριος στη φωτογραφία λέγεται Ματ Μπρίτιν και είναι ο γενικός διευθυντής του BBC. Καταβάλλει σκληρή προσπάθεια να διαχειριστεί τα οικονομικά προβλήματα του καναλιού και να περιορίσει την απώλεια τηλεθεατών. Δεν τα καταφέρνει όσο καλά θα ήθελε.

Τα οικονομικά προβλήματα επιδεινώνονται και όλο και πιο πολλοί τηλεθεατές στρέφονται σε άλλες επιλογές, κυρίως διαδικτυακές. Στα ΜΜΕ της Βρετανίας δεσπόζουν τις τελευταίες μέρες πληροφορίες ότι μέσα στην εβδομάδα που μπήκε ο Μπρίτιν θα ανακοινώσει επίσημα το κλείσιμο των καναλιών BBC Three και BBC Scotland. Πιθανότατα θα εκπέμπουν μέσω διαδικτύου και με συρρικνωμένο πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση.

Παράλληλα, τρέχει μια διαδικασία μαζικών απολύσεων για εξοικονόμηση εργατικού κόστους. Στόχος του Μπρίτιν και των στενότερων συνεργατών του είναι η απόλυση έως και δύο χιλιάδων εργαζομένων, με την ελπίδα να μειώσει το λειτουργικό κόστος περίπου κατά 500 εκατ. λίρες.

INS