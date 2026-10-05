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Η Άνω Βουλή της Ελβετίας ψήφισε την περασμένη εβδομάδα αυστηρότερους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες που λειτουργούν στη χώρα. Η απόφαση αυτή ενέτεινε τα δημοσιεύματα στον ξένο τύπο για ενδεχόμενο μετακίνησης από την Ελβετία της έδρας του τραπεζικού κολοσσού UBS.

Οι αυστηρότεροι κανονισμοί εγκρίθηκαν σε μια προσπάθεια της ελβετικής Πολιτείας να αποτρέψει επανάληψη φαινομένων όπως η κατάρρευση της Credit Suisse το 2023, η οποία διασώθηκε τελικά από την UBS.

Παρόλο που μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα εμφανίζουν ως πιθανή τη λήψη απόφασης από τη UBS να μεταφέρει σε άλλη χώρα, με πιο φιλικό κανονιστικό πλαίσιο, την έδρα της, η υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας, Karin Keller-Sutter (φωτογραφία), δήλωσε ότι η τράπεζα των 153 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι απίθανο να εγκαταλείψει την Ελβετία.

Όπως έγραψε όμως το Reuters, o πρόεδρος της UBS Colm Kelleher Kelleher έχει δηλώσει ότι η τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας της εάν οι νέοι κανόνες καταστήσουν αδύνατο τον ανταγωνισμό με τους διεθνείς ανταγωνιστές.

To Reuters γράφει ακόμα ότι η τράπεζα έχει και την επιλογή να διαχωρίσει τις διεθνείς δραστηριότητές της, αφήνοντας στην Ελβετία το εγχώριο τμήμα, το οποίο οι αναλυτές αποτιμούν στα 39 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό, προστίθεται, μπορεί να καθησυχάσει τις φορολογικές αρχές, επιτρέποντας παράλληλα στην υπόλοιπη UBS να απεγκλωβιστεί από τους νέους ελβετικούς κανόνες. Κατά τοπρακτορείο, αν η UBS επέλεγε για έδρα τις ΗΠΑ, με παράλληλη εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο όμιλος θα μπορούσε να αξίζει μέχρι και 180 δισεκατομμύρια δολάρια.

INS