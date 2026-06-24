Η UBS εκτιμά ότι το πρόσφατο παγκόσμιο sell-off στις αγορές αποτέλεσε υπερβολική αντίδραση, αν και προειδοποιεί ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ.

Στο βασικό της σενάριο, ο ελβετικός οίκος προβλέπει ότι οι μετοχές θα κινηθούν υψηλότερα στους επόμενους 12 μήνες, με τον S&P 500 να εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει τις 8.200 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2027. Η UBS αποδίδει την εκτίμηση αυτή στη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, στις δημοσιονομικές δαπάνες και στην πιστωτική επέκταση.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ θα επανέλθει σταδιακά, πιθανόν μέσα σε δύο έως τρεις μήνες, χωρίς όμως να επιστρέψει άμεσα στα επίπεδα πριν από την κρίση. Παράλληλα, το πετρέλαιο Brent αναμένεται να παραμείνει πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους.

Σύμφωνα με την UBS, η παγκόσμια ανάπτυξη ενδέχεται να κινηθεί κάτω από την τάση της φέτος. Η οικονομία των ΗΠΑ εκτιμάται ότι μπορεί να αντέξει το ενεργειακό σοκ, διατηρώντας ρυθμό ανάπτυξης κοντά ή ελαφρώς χαμηλότερα από 2%, ενώ οι χώρες της Ευρώπης και της Ασίας που εισάγουν πετρέλαιο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη αδυναμία.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα, ωστόσο οι προσδοκίες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν κοντά στους στόχους των κεντρικών τραπεζών. Η UBS αναμένει περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2026, ενώ η Fed εκτιμάται ότι θα επανέλθει σε κύκλο μειώσεων στις αρχές του 2027.

Με βάση το βασικό σενάριο, ο οίκος προβλέπει άνοδο περίπου 5% για τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες στους επόμενους 12 μήνες. Εκτιμά επίσης ότι οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος θα συνεχίσουν να στηρίζονται, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να υποχωρήσουν έως το τέλος του έτους και στη συνέχεια.

Το ανοδικό σενάριο

Στο bull case, στο οποίο η UBS αποδίδει πιθανότητα 20%, τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν γρήγορα και η διαμετακομιστική δραστηριότητα επιστρέφει σαφώς προς τα προπολεμικά επίπεδα έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα ασφάλιστρα γεωπολιτικού κινδύνου υποχωρούν γρήγορα. Παράλληλα, οι επενδύσεις και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες, οδηγώντας σε καλύτερα έσοδα και αυξημένη παραγωγικότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες θα μπορούσαν να καταγράψουν διψήφια άνοδο για το υπόλοιπο του έτους.

Το αρνητικό σενάριο

Στο bear case, επίσης με πιθανότητα 20%, η σοβαρή διαταραχή στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται για ακόμη τρεις έως έξι μήνες, ενώ καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή.

Η UBS εκτιμά ότι, σε αυτό το σενάριο, το Brent μπορεί να εκτιναχθεί στα 150 έως 200 δολάρια το βαρέλι μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, πριν υποχωρήσει εξαιτίας της καταστροφής της ζήτησης.

Ένας ακόμη κίνδυνος αφορά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη και στην ικανότητα της οικονομίας να τις μετατρέψει σε κέρδη. Ενδεχόμενη επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας ή χαμηλότερη «νομισματοποίηση» εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει τις μετοχές σε πτώση άνω του 10%.

Οι επενδυτικές επιλογές

Η UBS σημειώνει ότι ο περιορισμός του κινδύνου δεν προϋποθέτει κινήσεις «όλα ή τίποτα», αλλά ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χαρτοφυλακίων και διατήρηση ευελιξίας σε ένα περιβάλλον όπου οι διορθώσεις μπορεί να είναι γρήγορες και απρόβλεπτες.

Για επενδυτές με υψηλή έκθεση σε μετοχές, η τράπεζα προτείνει επανεξέταση της κατανομής με βάση την ανοχή κινδύνου και τους μακροπρόθεσμους στόχους. Σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, θεωρεί σκόπιμη τη μείωση της έκθεσης σε πιο ευάλωτους τομείς ή περιοχές.

Η ανακατανομή προς κρατικά και εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, ιδιαίτερα μικρότερης διάρκειας, μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και ρευστότητα σε περιόδους πίεσης στις μετοχές.

Η UBS αναφέρει επίσης ότι εναλλακτικές επενδύσεις, όπως hedge funds και ορισμένα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση του κινδύνου. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι τέτοιες επιλογές ενδέχεται να συνοδεύονται από χαμηλότερη ρευστότητα, περιορισμένες γνωστοποιήσεις και υψηλότερες χρεώσεις.

Στο βασικό σενάριο, ο οίκος εισηγείται στρατηγικές που ενισχύουν τις αποδόσεις χωρίς υπερβολική ανάληψη κινδύνου. Σε ένα πιο θετικό περιβάλλον, προτείνει επιλεκτική αύξηση της έκθεσης σε αναπτυξιακά περιουσιακά στοιχεία, σε μετοχές με θετικές προοπτικές κερδοφορίας και σε αγορές που αναμένεται να υπεραποδώσουν.

Capital.gr