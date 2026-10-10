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Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην Κύπρο, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να προβλέπει επιδείνωση του καιρού την Τετάρτη, όταν τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα ή και παρατεταμένα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η σκόνη θα συνεχίσει να αιωρείται κατά διαστήματα στην ατμόσφαιρα μέχρι και αύριο, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Αύριο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια και ενδεχομένως σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 30 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό τη Δευτέρα και την Τρίτη, με κυρίως αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, αλλά και τοπικές βροχές ή καταιγίδες κατά τις απογευματινές ώρες.

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται την Τετάρτη, όταν ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια παράλια.

Το βράδυ της Τετάρτης προβλέπεται περαιτέρω επιδείνωση, με βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό της Κύπρου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Αυτούσια η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας

Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα μέχρι και αύριο θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη, ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό του νησιού.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και στα βόρεια βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλή, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ προοδευτικά αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Το βράδυ αναμένεται επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού όπου τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.