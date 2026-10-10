Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με δύο αγώνες συνεχίζεται σήμερα η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 18:00 (Cytavision1), η Κρασάβα ΕΝΥ υποδέχεται τον Απόλλωνα, με τον Γκιγιέρμο Ρόμο να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της, αναζητώντας τους πρώτους βαθμούς μετά από τέσσερις ήττες. Οι κυανόλευκοι, αήττητοι αλλά με μόλις μία νίκη, στοχεύουν στην επιστροφή στα τρίποντα.

Στις 19:00 (Cablenet1), ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ, με τη νίκη να αποτελεί επιτακτική ανάγκη μετά τη συγκομιδή τεσσάρων βαθμών. Οι ερυθρόλευκοι, ανεβασμένοι από το εντυπωσιακό 3-0 επί της Ανόρθωσης, επιδιώκουν θετικό αποτέλεσμα, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να αποφύγουν τρίτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη και περαιτέρω προβληματισμό.

Περισσότερα στο Goal.com.cy



