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Εξακολουθεί να αγνοείται 16χρονης στη Λευκωσία, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της από την Τετάρτη (7/10), με την Αστυνομία να απευθύνει εκ νέου έκκληση για πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Πρόκειται για τη Σωτηρούλα Οικονομίδου, 16 ετών, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της εδώ και τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 16χρονη είναι λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,60 μέτρων, με καστανά μαλλιά.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες που ενδέχεται να συμβάλουν στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.