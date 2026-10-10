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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες εντοπισμού 17χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από το απόγευμα της Τετάρτης (7/10).
Πρόκειται για τον Emiliyan Yordanov, 17 ετών, από τη Βουλγαρία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν γύρω στις 3 το απόγευμα της 7ης Οκτωβρίου 2026.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος είναι λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,75 μέτρων, με κοντά μαύρα μαλλιά.
Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.