Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πρωί του Σαββάτου, μετά από πυρκαγιά σε υπόγεια κατοικία.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι, έγινε ανταπόκριση σήμερα το πρωί και ώρα 08:05 για πυρκαγιά σε υπόγειο οικίας το οποίο χρησιμοποιείτο ως οικία στην Λακατάμια της επαρχίας Λευκωσίας.

Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημίες σε ολόκληρο το περιεχόμενο της οικίας, ενώ από την θερμότητα και τους καπνούς επηρεάστηκε το ισόγειο και ο πρώτος όροφος του κτιρίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη της Πυροσβεστικής αναπνευστικών συσκευών για έσοδο και η πυρκαγιά κατασβέστηκε με χρήση σωλήνων νερού.

Ο ένοικος απουσίαζε την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Τα αιτία διερευνώνται.