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Μια γαλοπούλα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ασυνήθιστου περιστατικού στο Μανχάιμ (Mannheim) της Γερμανίας, το απόγευμα της Τρίτης (24/11), καθώς προκάλεσε την πλημμύρα ολόκληρης πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ένοικος της πολυκατοικίας ειδοποίησε την Πυροσβεστική για διαρροή νερού, καθώς έτρεχε νερό από την πόρτα διαμερίσματος. Παράλληλα, από το παράθυρο έβγαινε καπνός, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ατμός.

Όταν έφτασαν στο σημείο, οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ένοικο και αναγκάστηκαν να μπουν στο διαμέρισμα από το μισάνοιχτο παράθυρο της κουζίνας. Στο εσωτερικό, βρήκαν μια γαλοπούλα να κάθεται στην άκρη της μπανιέρας, ενώ από τον νιπτήρα έτρεχε καυτό νερό, το οποίο είχε ήδη φθάσει και στους κάτω ορόφους της πολυκατοικίας.

Ein Truthahn am Badewannenrand und eine Katze auf einer trockenen Matratze: In Mannheim erlebt die Feuerwehr einen kuriosen Einsatz. https://t.co/dZVakisWWY — L'essentiel DE (@lessentielde) November 25, 2026

Στο διαμέρισμα εντόπισαν και μια γάτα, η οποία είχε βρει καταφύγιο «σε ένα στρώμα το οποίο ήταν ακόμη στεγνό». Σύμφωνα με την αστυνομία, η γαλοπούλα, η οποία ζούσε στο διαμέρισμα ως κατοικίδιο, άνοιξε τη βρύση με το ζεστό νερό ενώ αναζητούσε τροφή. Ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει το φαγητό της σε σκεύος δίπλα στη μπανιέρα.

Τα δύο κατοικίδια τέθηκαν υπό την προστασία οργάνωσης διάσωσης ζώων. Λόγω της γενικότερης κατάστασης παραμέλησης του διαμερίσματος, η αστυνομία υπέβαλε αίτημα στη δημοτική κτηνιατρική υπηρεσία του Μανχάιμ για την επιβολή απαγόρευσης κατοχής ζώων στον συγκεκριμένο ένοικο.

protothema.gr