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Τη στιγμή που ένας σκιέρ φαίνεται να προκαλεί στο πέρασμά του χιονοστιβάδα κοντά στο ορεινό πέρασμα Ρεντ Μάουντεν (Red Mountain) του Κολοράντο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο διακρίνονται χιονοστιβάδες και σε γειτονικές πλαγιές.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης για τις Χιονοστιβάδες του Κολοράντο, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου καταγράφηκαν αρκετές χιονοστιβάδες που προκλήθηκαν από ανθρώπινη δραστηριότητα, ορισμένες από τις οποίες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής τη φετινή χειμερινή περίοδο.

Οι αρμόδιες Αρχές προειδοποίησαν ότι οι πρόσφατες χιονοπτώσεις, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, έχουν δημιουργήσει παχύτερα και συμπαγή στρώματα χιονιού πάνω από ένα υποκείμενο, ασταθές στρώμα.

Δείτε βίντεο

Οι συνθήκες αυτές επιτρέπουν στις ρωγμές που σχηματίζονται στο χιόνι να εξαπλώνονται σε μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα η αποκόλληση μιας μάζας χιονιού να μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες και ιδιαίτερα καταστροφικές χιονοστιβάδες, ακόμη και σε γειτονικές πλαγιές.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν τον αυξημένο κίνδυνο που εγκυμονεί η αστάθεια του χιονιού στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Κολοράντο.

protothema.gr