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Νέο δικαστικό εμπόδιο στην προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να περιορίσει την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας λόγω γέννησης έθεσε την Τετάρτη δεύτερος δικαστής στις ΗΠΑ, μπλοκάροντας την εφαρμογή του σχετικού εκτελεστικού διατάγματος. Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα μετά την απόρριψη της αρχικής του προσπάθειας να επιβάλει περιορισμούς από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Κρίστοφερ Κούπερ στην Ουάσινγκτον εξέδωσε ασφαλιστικά μέτρα σε μια ομαδική αγωγή που κατατέθηκε εκ μέρους παιδιών στα οποία θα στερούνταν η υπηκοότητα βάσει του εκτελεστικού διατάγματος του Αυγούστου.

Η απόφαση θα βάλει στο στόχαστρο τις προσπάθειες του Τραμπ να εφαρμόσει ένα εμβληματικό μέτρο της σκληρής καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνησή του.

Ένας άλλος ομοσπονδιακός δικαστής στο Μέριλαντ τον Σεπτέμβριο μπλόκαρε επίσης το διάταγμα του Τραμπ και η κυβέρνηση θα πρέπει τώρα να ανατρέψει και τις δύο αποφάσεις προκειμένου να εφαρμόσει τη μεταναστευτική πολιτική της.

«Τα βάσιμα σημεία αυτής της υπόθεσης είναι σαφή», είπε ο Κούπερ. «Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει δύο φορές ότι όλα τα παιδιά που γεννιούνται σε αυτή τη χώρα είναι πολίτες των ΗΠΑ, εκτός μόνο λίγων που δεν υπόκεινται στη νομοθεσία των ΗΠΑ».

Ο Κόντι Γούφσι, δικηγόρος της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών που εκπροσώπησε τους ενάγοντες, σε δήλωσή του δήλωσε ότι ο Τραμπ «πρέπει να αποδεχτεί ότι η ιθαγένεια για παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ είναι ο νόμος της χώρας».

«Αρκετά πια», είπε. «Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει απορρίψει δύο φορές τις προσπάθειες κατάργησης του νόμου αυτού, το 1898 και ξανά νωρίτερα φέτος. Η τρίτη φορά δεν είναι καλύτερη».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την απόφαση «απλώς άλλη μια απόφαση από έναν ακτιβιστή δικαστή που διορίστηκε από τον (πρώην πρόεδρο Μπαράκ) Ομπάμα, η οποία επιχειρεί να ματαιώσει την ατζέντα κοινής λογικής του Προέδρου Τραμπ». Είπε ότι η εντολή του Τραμπ ήταν «σύμφωνη με τις αποφάσεις και την ανάλυση που διατύπωσε το Ανώτατο Δικαστήριο».

Ο Τραμπ υπέγραψε την επίμαχη διάταξη αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τον Ιούνιο την πρώτη του προσπάθεια από το 2025 να τερματίσει την υπηκοότητα για παιδιά των οποίων οι γονείς δεν ήταν Αμερικανοί πολίτες ή νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι, γνωστοί ως κάτοχοι πράσινης κάρτας.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αρχική εντολή του Τραμπ παραβίαζε τη ρήτρα περί ιθαγένειας της 14ης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία απονέμει την ιθαγένεια σε όσους γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και «υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους».

Λίγο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ προσπάθησε εκ νέου να περιορίσει το δικαίωμα στην υπηκοότητα λόγω γέννησης στις ΗΠΑ με ένα νέο διάταγμα που στοχεύει στον «τουρισμό λόγω γέννησης στις ΗΠΑ », στο πλαίσιο του οποίου οι γυναίκες ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γεννήσουν, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να αποκτήσουν αυτόματα υπηκοότητα.

Η εντολή στόχευε επίσης παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται για ξένες κυβερνήσεις ή διεθνείς οργανισμούς αλλά δεν έχουν διπλωματική ασυλία, καθώς και εκείνα των οποίων ο γονέας χαρακτηρίζεται ως «εξωτερικός εχθρός».

Αλλά ο Κούπερ είπε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη καταστήσει σαφές ότι «ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επινοήσει νέες εξαιρέσεις στην υπηκοότητα βάσει του δικαιώματος γέννησης για παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπόκεινται στους νόμους τους».

Είπε ότι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου τον Ιούνιο υιοθέτησε την προηγούμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1898 στην υπόθεση Ηνωμένες Πολιτείες κατά Wong Kim Ark, στην οποία ερμήνευσε την 14η Τροποποίηση ως αναγνώριση του δικαιώματος στην υπηκοότητα ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς των γονέων ενός μωρού.

Η προκαταρκτική διαταγή που εξέδωσε ο Κούπερ απαγορεύει στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και στη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης να επιβάλουν την εντολή Τραμπ εναντίον οποιωνδήποτε παιδιών που καλύπτονται από την ομαδική αγωγή.

skai.gr