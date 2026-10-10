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Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε ο 47χρονος ύποπτος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 44χρονου ομοεθνή του, που διαπράχθηκε το πρωί της Πέμπτης (8/10) σε υπό ανέγερση οικοδομή στη Μουτταγιάκα, στη Λεμεσό.

Ο 47χρονος παρουσιάστηκε σήμερα Σάββατο, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών του ΤΑε Λεμεσού για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για οκτώ ημέρες, προκειμένου να συνεχιστούν οι εξετάσεις για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι θα ύποπτος είχε μεταβεί το πρωί της Παρασκευής στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, όπου και παραδόθηκε στις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε γραπτώς στους ανακριτές, η συμπλοκή σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί της Πέμπτης, ενώ βρισκόταν στην εργασία του, σε υπό ανέγερση οικοδομή. Όπως έγραψε και σε χθεσινό ρεπορτάζ του το philenews, ο ύποπτος ισχυρίστηκε, τον πλησίασε το θύμα και άρχισε να τον απειλεί και να τον εξυβρίζει, λόγω προσωπικών διαφορών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση και γροθιές από τον 44χρονο παραπονούμενο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Όπως ανέφερε, στην προσπάθειά του να προστατευτεί, άρπαξε τυχαία έναν κόφτη γυψοσανίδας και άρχισε να κινεί τα χέρια του δεξιά και αριστερά.

Ο 47χρονος παραδέχθηκε ότι τα τραύματα του 44χρονου προκλήθηκαν από τον κόφτη γυψοσανίδας, τον οποίο, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, στη συνέχεια πέταξε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν είχε πρόθεση να τον τραυματίσει ή να τον σκοτώσει, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε από φόβο για τη ζωή του και στην προσπάθειά του να προστατευτεί και να διαφύγει.

Οι ισχυρισμοί του υπόπτου διερευνώνται από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίες συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυρικού υλικού για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο κόπτης εντοπίστηκε σε κάδο σκουπιδιών σε δρόμο της περιοχής.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί πέντε καταθέσεις, ενώ έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται, επίσης, να ληφθούν ακόμη περίπου 25 καταθέσεις.

Η λήψη κατάθεσης από τον τραυματία δεν κατέστη αρχικά δυνατή, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να καταθέσει, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς. Ακολούθως, προέκυψε δυσκολία εξεύρεσης διερμηνέα, ωστόσο διευθετήθηκε η λήψη της κατάθεσής του μετά το πέρας της σημερινής δικαστικής διαδικασίας. Ο 44χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο.