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Προσωπικές διαφορές και αντιζηλίες φαίνεται να βρίσκονται πίσω από την απόπειρα φόνου με θύμα 44χρονο Γεωργιανό, ο οποίος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και στο χέρι, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση με 47χρονο ομοεθνή συνάδελφό του, σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Μουτταγιάκα, το πρωί της Πέμπτης.

Ο 47χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, ισχυρίστηκε προφορικά στους ανακριτές ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας πως το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο και άρχισε να τον κτυπά. Μέχρι στιγμής, ο ύποπτος δεν έχει δώσει γραπτή κατάθεση στην Αστυνομία. Αναμένεται να καταθέσει γραπτώς, στην παρουσία του δικηγόρου του, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

Παράλληλα, οι ανακριτές αναμένεται να λάβουν κατάθεση και από το θύμα, το οποίο νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό. Ο 44χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά την επίθεση, ο 47χρονος εγκατέλειψε πεζός τη σκηνή, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να εκδώσει ανακοίνωση καταζητώντας τον για το αδίκημα της απόπειρας φόνου. Ο 47χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Σάββατο, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί της Πέμπτης, 8/10, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για τραυματισμένο πρόσωπο σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Μουτταγιάκα. Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού έσπευσαν στο σημείο, όπου διενήργησαν εξετάσεις και συνέλεξαν τεκμήρια. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές εξασφάλισαν μαρτυρία από συνάδελφο των δύο ανδρών, ο οποίος έδωσε κατάθεση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, το οικοδομικό κοπίδι που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση εντοπίστηκε στην περιοχή και παραλήφθηκε ως τεκμήριο.