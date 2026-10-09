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Ένας υποψήφιος με το απίστευτο όνομα Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες εξελέγη δήμαρχος σε μια μικρή περιφέρεια των Άνδεων στο Περού, κερδίζοντας τις τοπικές εκλογές με διαφορά μόλις 25 ψήφων.

Ο 45χρονος πολιτικός ήταν υποψήφιος του κεντροαριστερού κόμματος Ahora Nación και συγκέντρωσε το 34,5% των έγκυρων ψηφοδελτίων στην Κεροπάλκα, μια περιοχή με περίπου 730 κατοίκους.

Συγκεκριμένα, ο Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες έλαβε 229 ψήφους, έναντι 204 που συγκέντρωσε ο βασικός του αντίπαλος, Γκασπάρ Μπενίλντε Οσόριο Ζαμπράνο, υποψήφιος του κόμματος Λαϊκή Ανανέωση του Περού. Το ποσοστό του δεύτερου διαμορφώθηκε στο 30,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία των εκλογών.

Η Κεροπάλκα βρίσκεται στην επαρχία Λαουρικότσα, στο διαμέρισμα Χουάνουκο, βόρεια της πρωτεύουσας Λίμα. Το όνομα του νεοεκλεγέντος δημάρχου, που παραπέμπει στους δύο δικτάτορες τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Μπενίτο Μουσολίνι, τράβηξε την προσοχή διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Η εκλογή του Σιμεόν Φλόρες δεν αποτελεί πρωτοφανές περιστατικό για το Περού καθώς το 2011, ο Χίτλερ Άλμπα, μέλος του κεντροδεξιού κόμματος «Είμαστε το Περού», εξελέγη δήμαρχος της Γιούνγκαρ, μιας ακόμη μικρής πόλης των Άνδεων, θέση την οποία διατήρησε έως το 2014.

Το 2018 βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν ο Λένιν Βλαντιμίρ Ροντρίγκεζ Βαλβέρδε επιχείρησε να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της υποψηφιότητάς του. Ο Άλμπα επικράτησε τελικά των αντιπάλων του, συγκεντρώνοντας το 47,7% των ψήφων.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε αυτοχαρακτηριστεί «ο καλός Χίτλερ» και είχε χρησιμοποιήσει στην προεκλογική του εκστρατεία συνθήματα όπως «Ο Χίτλερ επιστρέφει» και «Ο Χίτλερ με τον λαό». Όπως είχε δηλώσει τότε, ο πατέρας του δεν γνώριζε τη σύνδεση του ονόματος με τον ναζιστή δικτάτορα όταν αποφάσισε να του το δώσει.

Στην πολιτική ζωή του Περού έχει καταγραφεί και άλλη περίπτωση με ανάλογο όνομα. Ο χειρουργός και βουλευτής Χίτλερ Σααβέδρα υπηρέτησε στο Κογκρέσο από το 2021, ως μέλος του κόμματος «Είμαστε το Περού», έως τον θάνατό του το 2024, σε ηλικία 46 ετών.

Η επιλογή ασυνήθιστων ή ιστορικά φορτισμένων ονομάτων δεν είναι άγνωστη στο Περού, όπου ορισμένοι γονείς δίνουν στα παιδιά τους ονόματα ιστορικών προσωπικοτήτων, ανεξάρτητα από τις αρνητικές ή αμφιλεγόμενες συνδηλώσεις τους.

protothema.gr