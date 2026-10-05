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Ποινική υπόθεση σε βάρος του Δημάρχου Δρομολαξιάς–Μενεού, Κύπρου Ανδρονίκου, καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει κατηγορία για διάπραξη δόλου από δημόσιο λειτουργό που επηρεάζει το κοινό. Η υπόθεση αφορά ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Δήμου στο Facebook, τον Σεπτέμβριο.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, σκοπός ήταν να παρουσιαστούν όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο κείμενο ως επίσημη θέση του Δήμου, με σκοπό, σύμφωνα με την κατηγορία, να επηρεαστεί δυσμενώς η αντίληψη του κοινού για τον παραπονούμενο και να παραβλεφθεί η δημόσια και θεσμική του υπόσταση.

Ο Δήμαρχος καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας στις 13 Νοεμβρίου 2026, στις 8:30 το πρωί.

Η ανάρτηση

Στην επίμαχη ανάρτηση, η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του Δήμου Δρομολαξιάς–Μενεού, γινόταν αναφορά σε ανάρτηση του Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρομολαξιάς–Μενεού, με την οποία παρουσίαζε απολογισμό ενεργειών του. Στο κείμενο του Δήμου γινόταν, μεταξύ άλλων, λόγος για «ατομική προβολή», «προσωπικό απολογισμό» και «προσωπικές ατζέντες», ενώ διατυπωνόταν η θέση ότι μέρος των ενεργειών που παρουσιάζονταν ως προσωπικές αποτελούσαν, στην πραγματικότητα, μέρος της συλλογικής και θεσμικής λειτουργίας του Δήμου.