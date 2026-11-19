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Κλειστές θα παραμείνουν το Σάββατο, από τις 07:00 μέχρι τις 13:00, και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου, με κατεύθυνση προς την Πάφο, λόγω αναπαράστασης θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος από την Αστυνομία.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα αφορά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από τη σήραγγα μέχρι την έξοδο Παραμαλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της αναπαράστασης, η τροχαία κίνηση προς Πάφο θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Το Τμήμα απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

ΚΥΠΕ