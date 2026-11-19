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Τις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις του Κυπριακού Κέντρου Διαστημικής Έρευνας και Καινοτομίας (C-SpaRC) εγκαινίασε σήμερα στη Λευκωσία η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κ. Ειρήνη Πική, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική εξέλιξη για την ανάπτυξη των ερευνητικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων της Κύπρου στον τομέα του Διαστήματος.

Το C-SpaRC αποτελεί Εθνική Στρατηγική Υποδομή, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027».

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη εγκατάσταση στην Κύπρο που συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο τις δυνατότητες σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμών και επιχειρησιακού ελέγχου δορυφόρων σε τροχιά.

Η υποδομή περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο χώρο συναρμολόγησης δορυφόρων, προηγμένο εξοπλισμό τρισδιάστατης εκτύπωσης μεταλλικών εξαρτημάτων, εγκαταστάσεις δοκιμών και πιστοποίησης διαστημικού εξοπλισμού, καθώς και αίθουσα ελέγχου διαστημικών αποστολών. Οι δραστηριότητες του Κέντρου επεκτείνονται στην πρόγνωση του διαστημικού καιρού και στην έρευνα για την υγεία στο διάστημα.

Το C-SpaRC έχει αναγνωριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διαστημικής Έρευνας (COSPAR) ως Διεθνές Κέντρο Διαστημικής Καινοτομίας και αποτελεί ένα από τα μόλις δύο Κέντρα Αριστείας της COSPAR παγκοσμίως.

Η διεθνής αυτή διάκριση αναδεικνύει τις δυνατότητες της κυπριακής επιστημονικής κοινότητας και ενισχύει τις προοπτικές συνεργασίας με κορυφαίους ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Διαστήματος της Κύπρου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι τρεις δορυφόροι της σειράς «Κερύνεια3», που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο, και τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Επιχειρήσεων Διαστημικού Καιρού, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Παράλληλα, η Λευκωσία φιλοξενεί το 2ο Διεθνές Φόρουμ Νέων Επιστημόνων του Διαστήματος, ενισχύοντας τη διασύνδεση της Κύπρου με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του C-SpaRC αντανακλά τη στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης να επενδύσει στην έρευνα, στην καινοτομία και στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

«Επιλέγουμε να επενδύσουμε στη γνώση. Επιλέγουμε να επενδύσουμε στην καινοτομία. Και, πάνω από όλα, επιλέγουμε να επενδύσουμε στους ανθρώπους της Κύπρου», ανέφερε.

Η κ. Πική επισήμανε ότι η πραγματική αξία του Κέντρου δεν περιορίζεται στις τεχνολογικές εγκαταστάσεις του, αλλά βρίσκεται στις δυνατότητες που δημιουργεί για την επιστημονική κοινότητα, τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις και τη νέα γενιά.

Όπως σημείωσε, στόχος της Κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση μιας περισσότερο ανταγωνιστικής, ανθεκτικής και εξωστρεφούς οικονομίας, στην οποία η έρευνα και οι προηγμένες τεχνολογίες συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και στη δημιουργία ευκαιριών για τους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κράτους, πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε καινοτομία και η καινοτομία σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο.

Την ίδια στιγμή, η Υφυπουργός ανέδειξε ως ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή του C-SpaRC στη δημιουργία προοπτικών επαγγελματικής και επιστημονικής εξέλιξης για τους νέους της Κύπρου.

«Οι νέοι μας δεν θα πρέπει να χρειάζεται να επιλέγουν ανάμεσα στην πραγματοποίηση των φιλοδοξιών τους και στην παραμονή τους στην πατρίδα», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η ανάπτυξη προηγμένων ερευνητικών υποδομών δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε νέοι επιστήμονες, μηχανικοί και ερευνητές να μπορούν να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην Κύπρο, συμμετέχοντας σε διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την Κύπρο, καθώς ενισχύει την εγχώρια τεχνογνωσία και επιτρέπει στη χώρα να συμμετέχει ενεργά σε τομείς αιχμής, ανεξαρτήτως γεωγραφικού μεγέθους.

«Η Κύπρος μπορεί να είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά οι φιλοδοξίες μας δεν περιορίζονται από τη γεωγραφία μας», ανέφερε.

Η ανάπτυξη του C-SpaRC εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Κυβέρνησης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και δημιουργία ενός σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου, βασισμένου στη γνώση, στην τεχνολογία και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Η λειτουργία του Κέντρου δημιουργεί νέες δυνατότητες πρόσβασης σε προηγμένες υποδομές για πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, ενισχύει τη συνεργασία με διεθνείς ερευνητικούς φορείς και προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της, η κ. Πική ευχαρίστησε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, τη Διεθνή Επιτροπή Διαστημικής Έρευνας (COSPAR), τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO) και Διευθυντή του C-SpaRC, κ. Γιώργο Α. Δανό, καθώς και ολόκληρη την ομάδα του CSEO, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της υποδομής.

Εξέφρασε, επίσης, τις ευχαριστίες της προς τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. John Breslow, για τη συμμετοχή του στα εγκαίνια και για τη στήριξη της Πρεσβείας στη συνεργασία C-SpaRC και NASA.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η επένδυση στη γνώση, στην καινοτομία και στους ανθρώπους της Κύπρου αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια χώρα που δεν παρακολουθεί απλώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.