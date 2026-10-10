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Οι δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν επίθεση με πύραυλο κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε στο AFP πληροφορημένη διπλωματική πηγή, αφού αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν προηγουμένως έκρηξη και την εκκένωση του αεροδρομίου. Πέντε άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον τραυματισμό τους στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με νοσοκομειακή πηγή.

«Οι Χούθι επιτίθενται κατά μη στρατιωτικών στόχων. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», δήλωσε η διπλωματική πηγή διευκρινίζοντας ότι πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο «περί τις 15.00».

Στο μεταξύ, σε συνέχεια της έκρηξης, εκκενώνεται το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ όπως έγινε γνωστό διακόπηκε η εναέρια κυκλοφορία. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα.

#BREAKING A massive explosion was heard at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, according to a Reuters eyewitness. (File photo via VCG) pic.twitter.com/9JpWqjshQJ — CGTN (@CGTNOfficial) October 10, 2026

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά τζετ της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σανάα τέσσερις φορές, ενώ λίγες ημέρες πριν είχε σημειωθεί άλλη επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του βασιλείου με τρεις νεκρούς.



protothema.gr