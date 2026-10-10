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Συγκλονίζει η υπόθεση ενός 14χρονου κοριτσιού στη Βρετανία, του οποίου η νοσηλεύτρια φέρεται να απενεργοποίησε τον αναπνευστήρα που το κρατούσε στη ζωή, αφήνοντάς το χωρίς μηχανική υποστήριξη της αναπνοής για σχεδόν έξι λεπτά. Οι γονείς της μικρής Τζόι Οσουντέκο περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν όταν διαπίστωσαν ότι η κόρη τους δεν αντιδρούσε και προσπαθούσαν απεγνωσμένα να την επαναφέρουν, ενώ η ενέργεια της νοσηλεύτριας έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη Mirror, το κορίτσι, που έπασχε από σύνδρομο Down και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, επέζησε από το περιστατικό, ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένειά του, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά. Τέσσερις μήνες αργότερα, η Τζόι πέθανε σε ηλικία μόλις 14 ετών, αφήνοντας τους γονείς της να αναζητούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

Η εταιρεία που είχε αναλάβει τη φροντίδα της παραδέχθηκε ότι ο αναπνευστήρας απενεργοποιήθηκε από τη νοσηλεύτρια κατά λάθος, αλλά υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ιατρικά στοιχεία που να συνδέουν το περιστατικό με τον θάνατο της ανήλικης.



Το βίντεο που αποκάλυψε όσα συνέβησαν

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022, στο σπίτι της οικογένειας στο Σεντ Χέλενς του Μέρσεϊσαϊντ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Η Τζόι χρειαζόταν φροντίδα σε 24ωρη βάση εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8, δύο φροντιστές έφτασαν στο σπίτι για να αναλάβουν τη φροντίδα της, προκειμένου ο πατέρας της, Μάγιο, να ξεκουραστεί, καθώς είχε περάσει ολόκληρη τη νύχτα φροντίζοντας την κόρη του.

Δείτε το βίντεο

Warning: distressing material



A healthcare provider has admitted that one of its nurses ‘accidentally’ switched off 14-year-old Joy Osundeko’s life-critical ventilator while caring for her at home. Joy died four months after the incident.



Her parents speak to GMB’s Ashna… pic.twitter.com/HsKN3aZ4nj October 8, 2026

Περίπου μία ώρα αργότερα, η μητέρα της, Μπίσι, μπήκε στο δωμάτιο και αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Ο πατέρας της Τζόι θυμάται τις εφιαλτικές στιγμές που ακολούθησαν.

Κλείσιμο«Ανησύχησα πάρα πολύ και πετάχτηκα από το κρεβάτι. Μου πήρε περίπου πέντε δευτερόλεπτα να κατέβω τρέχοντας τις σκάλες και να φτάσω στο κρεβάτι της, αλλά η Τζόι ήταν ήδη εντελώς άψυχη», περιέγραψε.

«Άρπαξα τον ασκό, αποσύνδεσα τον αναπνευστήρα από την τραχειοστομία και άρχισα να της παρέχω οξυγόνο χειροκίνητα. Η νοσηλεύτρια παραμέρισε. Συνέχισα να της δίνω οξυγόνο, αλλά η Τζόι ήταν σαν πάνινη κούκλα. Ούρλιαζα το όνομά της. Χρειάστηκε σχεδόν ένα λεπτό μέχρι να αρχίσει να αναπνέει ξανά».

Λίγο αργότερα, ο πατέρας διαπίστωσε ότι ο αναπνευστήρας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας, τις οποίες εξέτασε η οικογένεια, αποτυπώνουν τη νοσηλεύτρια να φαίνεται ότι πατά και κρατά πατημένο δύο φορές ένα κουμπί της συσκευής και στη συνέχεια να αγγίζει την οθόνη της. Ακούγεται ένας ήχος, καθώς το μηχάνημα απενεργοποιείται.

Σύμφωνα με το υλικό, ο αναπνευστήρας παρέμεινε κλειστός για σχεδόν έξι λεπτά, μέχρι που η μητέρα της Τζόι τον ενεργοποίησε ξανά.

«Η νοσηλεύτρια μάς είπε αρχικά ότι ο αναπνευστήρας είχε μείνει κλειστός μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όμως παρακολουθήσαμε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, τρομοκρατηθήκαμε και αναστατωθήκαμε βαθιά βλέποντας ότι είχε παραμείνει απενεργοποιημένος για σχεδόν έξι λεπτά», δήλωσε ο Μάγιο.



«Δεν χαμογελούσε πια» – Η επιδείνωση της υγείας της

Μετά το περιστατικό, η Τζόι νοσηλεύτηκε για εννέα ημέρες στο παιδιατρικό νοσοκομείο Alder Hey.

Οι γονείς της υποστηρίζουν ότι από εκείνη τη στιγμή η κατάσταση της υγείας της άλλαξε δραματικά και ότι η κόρη τους δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια.

«Στην Τζόι άρεσε πάντα να σηκώνει τα χέρια και τα πόδια της ψηλά. Όμως, μετά το περιστατικό, τα χέρια και τα πόδια της, ιδιαίτερα το δεξί της πόδι, δεν κινούνταν όσο πριν. Το πόδι της έγινε δύσκαμπτο», ανέφερε ο πατέρας της.

«Παρατηρήσαμε επίσης αλλαγές στο σώμα της και επιδείνωση της γενικότερης κατάστασης της υγείας της. Δεν χαμογελούσε πια».

Στις 13 Ιουνίου 2022, τέσσερις μήνες μετά το περιστατικό, η Τζόι πέθανε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που προκάλεσε θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους.

Παρά τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων και τις καταγγελίες της οικογένειας, δεν έχει τεκμηριωθεί ιατρικά ότι η απενεργοποίηση του αναπνευστήρα προκάλεσε ή συνέβαλε στον θάνατό της.

Η δικαστική διαμάχη και η απόφαση να μην προχωρήσει η ποινική δίωξη

Μετά τον θάνατο της κόρης τους, οι γονείς της κινήθηκαν νομικά εναντίον της εταιρείας Optima Health and Social Care Ltd, η οποία απασχολούσε τη νοσηλεύτρια.

Η εταιρεία αναγνώρισε ότι παραβίασε την υποχρέωση επιμέλειας απέναντι στο κορίτσι, καθώς ο αναπνευστήρας του είχε απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι το συμβάν προκάλεσε οποιονδήποτε τραυματισμό στην Τζόι ή συνέβαλε στον θάνατό της.

Τελικά, η Optima συμφώνησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την οικογένεια, καταβάλλοντας αποζημίωση.

Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα, η οποία οδήγησε αρχικά στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον της νοσηλεύτριας και στον προγραμματισμό ποινικής δίκης.

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2025, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (Crown Prosecution Service – CPS) ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει την ποινική δίωξη.

Η οικογένεια ζήτησε στη συνέχεια τη διενέργεια επίσημης ιατροδικαστικής διερεύνησης των συνθηκών θανάτου της Τζόι, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε.

Ο αρμόδιος ιατροδικαστικός λειτουργός επικαλέστηκε το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από τον θάνατό της, καθώς και την απουσία κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, δεδομένου ότι η σορός του κοριτσιού είχε αποτεφρωθεί.

Πλέον, την υπόθεση διερευνά το Nursing and Midwifery Council (NMC), ο βρετανικός ρυθμιστικός φορέας για τους νοσηλευτές και τις μαίες.



«Την ονομάσαμε Τζόι γιατί έφερε χαρά στη ζωή μας»

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά το περιστατικό, οι γονείς της Τζόι δηλώνουν ότι εξακολουθούν να μην έχουν λάβει επαρκείς εξηγήσεις.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Ρεπάνου, από τη δικηγορική εταιρεία Hudgell Solicitors, ανέφερε:

«Οι γονείς της Τζόι είναι, όπως είναι απολύτως κατανοητό, συντετριμμένοι και σήμερα, περισσότερα από τέσσερα χρόνια αργότερα, εξακολουθούν να μην έχουν καμία εξήγηση για το πώς και γιατί συνέβη αυτό».

Η μητέρα της, Μπίσι, μίλησε για τη χαρά που είχε φέρει η κόρη της στην οικογένεια, αλλά και για τον πόνο που αφήνει πίσω της η απώλειά της.

«Την ονομάσαμε Τζόι γιατί έφερε χαρά στη ζωή μας και το χαμόγελό της μπορούσε να φωτίσει οποιοδήποτε δωμάτιο», είπε.

«Αυτό που συνέβη σε εκείνη και σε εμάς ήταν εντελώς απαράδεκτο. Αισθανόμαστε ότι το σύστημα μάς έχει απογοητεύσει πλήρως και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να πάρουμε απαντήσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο».

Και πρόσθεσε: «Ο πόνος από την απώλεια της κόρης μας είναι αβάσταχτος. Δεν μπορεί να τελειώσει εδώ. Δεν έχουμε λάβει ποτέ καμία εξήγηση από τη νοσηλεύτρια για το πώς ήταν δυνατόν να κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος, μια εξήγηση είναι το ελάχιστο που μας οφείλουν».



Τι υποστηρίζει η εταιρεία φροντίδας για τον θάνατο της 14χρονης

Σε αναλυτική ανακοίνωσή της, η Optima Health and Social Care Ltd εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της Τζόι, αναγνωρίζοντας την απενεργοποίηση του αναπνευστήρα.

«Πρώτα απ’ όλα, η διοίκηση και το προσωπικό της Optima Health and Social Care επιθυμούν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια της Τζόι Οσουντέκο, μιας πρώην ωφελούμενης των υπηρεσιών μας, η οποία πέθανε τραγικά σε ηλικία μόλις 14 ετών», ανέφερε.

Η εταιρεία εξήγησε ότι παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα σε ανθρώπους με σύνθετες ανάγκες υγείας και πρόσθετες ανάγκες υποστήριξης.

«Στις 15 Φεβρουαρίου 2022, ενώ η Τζόι βρισκόταν υπό τη φροντίδα μας, ο αναπνευστήρας της απενεργοποιήθηκε κατά λάθος. Η Optima ζήτησε από τους γονείς της να τη μεταφέρουν αμέσως στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για πλήρη ιατρικό έλεγχο. Αυτό πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μαγνητική τομογραφία που ακολούθησε δεν έδειξε ενδείξεις μόνιμης βλάβης και η Τζόι έλαβε εξιτήριο, επιστρέφοντας στο σπίτι της και συνεχίζοντας να λαμβάνει φροντίδα από το προσωπικό της εταιρείας.

Η Optima υποστήριξε επίσης ότι γνωστοποίησε αμέσως το συμβάν στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή Care Quality Commission (CQC), στην τοπική υπηρεσία προστασίας ευάλωτων ατόμων και στον αρμόδιο φορέα του NHS στο Σεντ Χέλενς.

«Το περιστατικό αποτέλεσε επίσης αντικείμενο τριετούς αστυνομικής έρευνας. Καθ’ όλη τη διάρκειά της και μετά την ολοκλήρωσή της, συνεργαστήκαμε ανοιχτά, πλήρως και με απόλυτη διαφάνεια με όλες τις εξωτερικές έρευνες. Καμία ενέργεια δεν έχει ληφθεί εναντίον της Optima ως αποτέλεσμα αυτών των ερευνών», ανέφερε η εταιρεία.

Αναφερόμενη στον θάνατο της Τζόι, η Optima τόνισε:

«Η Τζόι δυστυχώς πέθανε στις 13 Ιουνίου 2022, περίπου τέσσερις μήνες μετά το περιστατικό. Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει καμία ιατρική ένδειξη ότι το περιστατικό συνέβαλε ή αποτέλεσε με οποιονδήποτε τρόπο αιτία του θανάτου της».

«Πιστεύουμε ότι η υποκείμενη πάθηση της Τζόι, η οποία περιόριζε το προσδόκιμο ζωής της, συνδεόταν με την αιτία θανάτου».

Η εταιρεία αναγνώρισε ότι κανένα λόγο δεν μπορεί να απαλύνει την απώλεια της οικογένειας, προσθέτοντας ότι η υπόθεση την οδήγησε να επανεξετάσει προσεκτικά κάθε πτυχή των πρακτικών της.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι είναι διαθέσιμη να συζητήσει με οποιοδήποτε μέλος οικογένειας ή φροντιστή έχει ανησυχίες σχετικά με το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια, η ευημερία και η προστασία όλων των ανθρώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητά της.

Υπό έρευνα η νοσηλεύτρια – Περιορισμοί στην άσκηση των καθηκόντων της

Παρά την απόφαση να μην προχωρήσει η ποινική δίωξη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε επίπεδο επαγγελματικού ελέγχου.

Εκπρόσωπος του Nursing and Midwifery Council δήλωσε στην εφημερίδα Liverpool Echo:

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπαράστασή μας στην οικογένεια Οσουντέκο για τον τραγικό θάνατο της κόρης τους, Τζόι. Διεξάγουμε έρευνα και η νοσηλεύτρια υπόκειται σε προληπτικούς περιορισμούς όσον αφορά την άσκηση του επαγγέλματός της, όσο συνεχίζονται οι έρευνές μας. Οι περιορισμοί αυτοί επανεξετάζονται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν κατάλληλοι για την προστασία του κοινού».

Για τους γονείς της Τζόι, πάντως, η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Παρά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας χωρίς να προχωρήσει η ποινική διαδικασία, η οικογένεια εξακολουθεί να ζητά να μάθει πώς απενεργοποιήθηκε ο αναπνευστήρας της κόρης της και ποιες ήταν οι συνέπειες εκείνων των έξι λεπτών.

protothema.gr