Η Volkswagen ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο ID. Polo. Πρόκειται για την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική γενιά του Polo, ενός αυτοκινήτου που έχει ξεπεράσει τις 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως σε περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Με τη νέα αυτή πρόταση, που σύντομα αναμένεται και στην Κυπριακή αγορά, η γερμανική εταιρεία φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ, συνδυάζοντας ανταγωνιστική τιμή, προηγμένη τεχνολογία και αυτονομία που φτάνει έως και τα 454 χιλιόμετρα.

Σχεδιαστικά, το ID. Polo υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Pure Positive», με καθαρές γραμμές, χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή LED και αναλογίες που παραπέμπουν στις διαχρονικές αξίες της Volkswagen. Οι σχεδιαστές κατάφεραν να διατηρήσουν την ταυτότητα του Polo, προσθέτοντας όμως μια πιο μοντέρνα και δυναμική αισθητική που ανταποκρίνεται στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το νέο ID. Polo βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ με κίνηση στους εμπρός τροχούς, μια αρχιτεκτονική που προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. O χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 1.243 λίτρα, καθιστώντας το νέο ID. Polo ιδιαίτερα πρακτικό τόσο για την καθημερινότητα όσο και για μεγαλύτερες αποδράσεις. Στο εσωτερικό κυριαρχεί η εργονομία, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, οθόνη infotainment 13 ιντσών και φυσικά χειριστήρια που διευκολύνουν τη χρήση κατά την οδήγηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο «retro display», το οποίο θυμίζει αισθητικά τα όργανα του πρώτου Golf, δημιουργώντας έναν όμορφο συνδυασμό παράδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, λειτουργία One-Pedal Driving και δυνατότητα Vehicle-to-Load, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,6 kW.

Η Volkswagen θα το διαθέσει αρχικά με τρεις εκδόσεις ισχύος, 116, 135 και 211 ίππων, ενώ το 2027 θα προστεθεί και η σπορ έκδοση ID. Polo GTI με 226 ίππους. Οι δύο διαθέσιμες μπαταρίες, χωρητικότητας 37 και 52 kWh, εξασφαλίζουν αυτονομία έως 329 και 454 χιλιόμετρα αντίστοιχα, ενώ υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC έως 90 και 105 kW.

Το νέο Volkswagen ID. Polo αναμένεται σύντομα στους εκθεσιακούς χώρους της Unicars, μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.