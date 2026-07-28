Ισχυρές εισροές καταθέσεων και θετική πιστωτική επέκταση κατέγραψαν οι τράπεζες στην Κύπρο τον Ιούνιο, με τις επιχειρήσεις να οδηγούν την αύξηση των καταθέσεων και τη ζήτηση για νέα δάνεια.

Η ανοδική πορεία των καταθέσεων και των χορηγήσεων συνεχίστηκε τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, καταδεικνύοντας ότι το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, ενώ η χρηματοδότηση προς την πραγματική οικονομία παραμένει ενεργή.

Τα στοιχεία του Ιουνίου δείχνουν ότι η πιστωτική επέκταση παραμένει θετική, με επίκεντρο τις επιχειρήσεις και τη στεγαστική αγορά. Παρά το γεγονός ότι το συνολικό ύψος των δανείων παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, η πρόσφατη τάση καταδεικνύει σταθερή ενίσχυση της χρηματοδότησης. Η συνέχιση της αύξησης των επιχειρηματικών δανείων και η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων αποτελούν θετικές ενδείξεις για την οικονομική δραστηριότητα, καθώς η πρόσβαση σε χρηματοδότηση συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις, την αγορά ακινήτων και τη συνολική πορεία του ΑΕΠ της χώρας.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €601,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €343,8 εκατ. τον Μάιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 5,0%, σε σύγκριση με 5,1% τον Μάιο 2026.

Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούνιο 2026 έφθασε στα €58,7 δις. Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €626,2 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €49,7 εκατ. και €480,3 εκατ. αντίστοιχα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την ισχυρή ρευστότητα που διατηρούν πολλές επιχειρήσεις, αλλά και με την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Επίσης, τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο καταθετικό τομέα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% των συνολικών καταθέσεων. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €96,2 εκατ.

Στον αντίποδα, οι καταθέσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης μειώθηκαν κατά €66,9 εκατ. σε όρους συναλλαγών, ενώ περιορίστηκαν και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των συνταξιοδοτικών ταμείων.

Την ίδια ώρα, θετική παρέμεινε και η εικόνα στις τραπεζικές χορηγήσεις. Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων αυξήθηκε στα €21,34 δισ., ενώ οι καθαρές νέες χορηγήσεις ανήλθαν στα €213,7 εκατ. τον Ιούνιο. Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αποτέλεσαν και πάλι τον βασικό αποδέκτη της νέας χρηματοδότησης και αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς διοχετεύονται κεφάλαια στην παραγωγική δραστηριότητα.

ΔΑΝΕΙΑ 500 εκ. πιο πολλά μέσα στον Ιούνιο

Ως γενική εικόνα, τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €499,4 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €260,3 εκατ. τον Μάιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 11,6%, σε σύγκριση με 12,6% τον Μάιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούνιο 2026 έφθασε στα €28,6 δις. Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €213,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €131,4 εκατ. και €90,1 εκατ. αντίστοιχα.

Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων προς νοικοκυριά κατοίκων εσωτερικού ανήλθε στα €10,83 δισ., έναντι €10,71 δισ. τον προηγούμενο μήνα, με καθαρές νέες χορηγήσεις €131,4 εκατ. Η μεγαλύτερη κατηγορία παραμένουν τα οικιστικά δάνεια, τα οποία αυξήθηκαν στα €8,79 δισ., από €8,68 δισ. τον Μάιο. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η στεγαστική πίστη εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό δανεισμού των νοικοκυριών.