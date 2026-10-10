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Λιακάδα αλλά και συννεφιά και βροχές, περιλαμβάνει η πρόγνωση του καιρού για σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση, ενώ από την Κυριακή θα αντικατασταθεί με ασθενή χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη, μεμονωμένη βροχή, στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση. Την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.