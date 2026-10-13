Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δεν φοβόμαστε ούτε τον διάλογο ούτε τις διαπραγματεύσεις, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά την αναχώρηση του σήμερα το απόγευμα από το Προεδρικό Μέγαρο, για να μεταβεί στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ερωτηθείς αν σήμερα, όπως ανέφερε ο κ. Έρχιουρμαν, θα συζητηθούν μόνο τα επτά ΜΟΕ για τα οποία έκανε λόγο ο ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η ατζέντα καθορίζεται σε από κοινού συνεννόηση και δεν υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση.

Πηγαίνω με πάρα πολύ καλή διάθεση, με πολιτική βούληση, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί που μείναμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας μας συνάντησης πριν μεταβούμε στη Νέα Υόρκη που ήταν συνάντηση με θετικό πρόσημο και επαναλαμβάνω ελπίζω να προκύψουν κάποια συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα».

Ερωτηθείς αν ισχύουν τα 19 σημεία εξακολουθούν να είναι στο τραπέζι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «φυσικά, είναι στο τραπέζι, γνωρίζει ο ΓΓ, γνωρίζει ο κ. Έρχιουρμαν, ο οποίος επιφυλάχθηκε να μου απαντήσει στην επόμενη συνάντηση που θα είχαμε. Τα είχα υποβάλει συγκεκριμένα πριν μεταβούμε στη Νέα Υόρκη, δεν κατέστη δυνατόν, παρά τη θέληση μας, να γίνει συνάντηση στη Νέα Υόρκη, άρα, σήμερα θα συζητήσουμε επ΄αυτών και φυσικά όποιο θέμα θέλει ο κ. Ερχιουρμαν, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν φοβόμαστε εμείς ούτε τον διάλογο ούτε τις συζητήσεις ούτε τις διαπραγματεύσεις».