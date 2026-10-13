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Σε συμφωνία εξαγοράς από την Ithaca Holdings έναντι $1,3 δισ. κατέληξε η Bumble, σε μια συναλλαγή που προβλέπει την αποχώρηση της εταιρείας εφαρμογών γνωριμιών από το χρηματιστήριο. Η συμφωνία έρχεται ενώ η πλατφόρμα αντιμετωπίζει μείωση των συνδρομητών και παρατεταμένη υποχώρηση των εσόδων της.

Η προσφορά ανέρχεται στα $6,05 ανά μετοχή, με τίμημα υψηλότερο κατά 122,4% από την τιμή κλεισίματος της 24ης Ιουνίου, μία ημέρα πριν το Reuters αποκαλύψει ότι η Bumble εξέταζε το ενδεχόμενο πώλησης.

Μετά τις ανακοινώσεις, η μετοχή σημείωσε άνοδο 57% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, φθάνοντας τα $5,96. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι συνιδρυτές της Ithaca, Ράβι Γκούπτα και Τζον Χέγκεμαν, αναλαμβάνουν καθήκοντα συνδιευθυνόντων συμβούλων.

Μείωση συνδρομητών και πίεση στα έσοδα

Η εξαγορά ακολουθεί μια πολύμηνη προσπάθεια αναδιάρθρωσης της Bumble, η οποία, όπως και η ανταγωνίστριά της Match Group, ιδιοκτήτρια των Tinder και Hinge, αναζητεί τρόπους να ανανεώσει το ενδιαφέρον των χρηστών.

Σύμφωνα με το Reuters, ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η μεταβολή των συνηθειών της Γενιάς Z, που εμφανίζει σημάδια κόπωσης από τη διαρκή επιλογή ή απόρριψη προφίλ μέσω του λεγόμενου «swiping».

Οι χρήστες που πληρώνουν συνδρομή στην Bumble μειώθηκαν κατά 16,4%, στα 3,2 εκατομμύρια, το δεύτερο τρίμηνο. Παράλληλα, τα τριμηνιαία έσοδα καταγράφουν συνεχή υποχώρηση για σχεδόν δύο χρόνια.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είχε περιοριστεί στα $582 εκατ. στο κλείσιμο της Δευτέρας, από την αποτίμηση των $14 δισ. κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2021.

Η επιστροφή της ιδρύτριας και ο ανασχεδιασμός της εφαρμογής

Η Bumble ιδρύθηκε το 2014 από τη Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, με βασικό χαρακτηριστικό το μοντέλο «women-first», που έδινε στις γυναίκες την πρωτοβουλία της πρώτης κίνησης.

Η Χερντ επέστρεψε στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου τον Μάρτιο του 2025, μετά την αποχώρησή της από τη θέση το 2023. Υπό την ηγεσία της, η εταιρεία επικεντρώθηκε στην αναμόρφωση της βασικής εφαρμογής, με στόχο την ανάκαμψη των εσόδων.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν λειτουργίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, επιλογές ομαδικών γνωριμιών και ανασχεδιασμό της εμπειρίας των μελών.

Αναζήτηση νέων τρόπων γνωριμίας

Η εταιρεία, στην οποία ανήκει και η εφαρμογή φιλίας Bumble For Friends, διευρύνει τις δυνατότητες ομαδικής κοινωνικοποίησης. Η προσπάθεια εντάσσεται στη γενικότερη στροφή του κλάδου προς τρόπους σύνδεσης που βασίζονται λιγότερο στο «swiping», με στόχο την προσέλκυση νεότερων χρηστών.

Η Λίζελ Σαράμπι, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελετά την τεχνολογία στις σχέσεις, δήλωσε στο Reuters ότι ο χώρος των διαδικτυακών γνωριμιών δεν έχει παρουσιάσει σημαντική καινοτομία εδώ και καιρό. Εκτίμησε ότι η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης θα αναγκάσει τις εφαρμογές να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες.

Πηγή: Reuters