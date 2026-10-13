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Τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ 2030 στην Ισπανία και την Ανδόρα εξασφάλισε η Netflix, διευρύνοντας την παρουσία της στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις.

Η συμφωνία καλύπτει και τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανδρών. Οι οικονομικοί και λοιποί όροι της δεν γνωστοποιήθηκαν στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Ποιοι αγώνες θα είναι διαθέσιμοι δωρεάν

Παρά την αποκλειστικότητα των δικαιωμάτων, η Netflix ανακοίνωσε ότι επιλεγμένες αναμετρήσεις θα μεταδοθούν δωρεάν μέσω εθνικού τηλεοπτικού σταθμού.

Σε αυτές περιλαμβάνονται όλοι οι αγώνες της Ισπανίας, οι ημιτελικοί και ο τελικός της διοργάνωσης.

Επέκταση στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις

Η νέα συμφωνία προστίθεται στις κινήσεις της πλατφόρμας για την ενίσχυση του αθλητικού της περιεχομένου. Η Netflix μεταδίδει ήδη αγώνες του NFL και έχει αποκτήσει τα δικαιώματα για την αμερικανική αγορά των επόμενων δύο Παγκοσμίων Κυπέλλων Ποδοσφαίρου γυναικών.

Η μετοχή της Netflix κατέγραφε άνοδο περίπου 1%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί ορισμένες συμφωνίες για τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ 2030 σε άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: capital.gr / Bloomberg