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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Από το στοχαστικό έργο του Νέστορ Τέιλορ μέχρι τη δεξιοτεχνική λάμψη του Καμίγ Σεν-Σανς και το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του Ζορζ Μπιζέ, κινείται το πρόγραμμα της συναυλίας «Starlight 1» της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Σολίστ είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας και συνθέτης Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ενώ τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει η -γνώριμη της ΣΟΚ- μαέστρος Ζωή Ζενιώδη. SoldOut Tickets

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιδρύματος Μακαρίου Γ΄, 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου της Αγγελικής Κατσάνη «Γεώργιος Κατσάνης – Ο Διοικητής του Αγίου Ιλαρίωνα και η κληρονομιά του». Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: κ. Ηλίας Λεοντάρης, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΦ, κ. Σάββας Μέντζης, Πρόεδρος Π.Σ.Ε.Κ, δρ Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελένη Σιούφτα, εκπαιδευτικός, συγγραφέας.

Λευκωσία, Αίθουσα Εκδηλώσεων «Ανδρέας Πατασαλίδης», Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (Φανερωμένη), 7μ.μ. Το βιβλίο «Ρήνος Στεφανή: Σημεία και τέρατα», που καταγράφει τη διαδρομή και το έργο του Κύπριου εικαστικού Ρήνου Στεφανή, παρουσιάζουν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου και οι Εκδόσεις Εν Τύποις. Για το βιβλίο και το έργο του καλλιτέχνη θα μιλήσουν ο χαράκτης Χαμπής Τσαγγαρής και ο Γιάννης Τουμαζής, διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού. 22452185

Λευκωσία, Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΚΟΔ 07), Αίθουσα 010, Πανεπιστημιούπολη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 6μ.μ. Παρουσίαση του παραμυθιού «Πώς να νικήσεις έναν Δράκο» της Έλενας Περικλέους. Εισηγήτριες: Ελένη Φτιάκα, Έλενα Περικλέους, Σιμώνη Συμεωνίδου, Κατερίνα Μαύρου, Μάχη Κυπριανού, Μαρία Παπανδρέου, Μαρίνα Βασιλειάδου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παλιά Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Παλιά Δημοτική Αγορά και άλλοι χώροι, Παρασκευή 16 – Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Έναρξη 6.30μ.μ. To WIP (Work in Progress) Arts & Technology Festival επιστρέφει για 6η χρονιά φέρνοντας στο κέντρο της πόλης περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή άνω των 60 καλλιτεχνών από 15 χώρες. Είσοδος δωρεάν. 2026wip.cyens.org.cy

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο & χώρος στάθμευσης ΕΚΑ, 16-17 Οκτωβρίου. Χορός, performance, μουσική, αφηγήσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις και ένα ρεμπέτικο γλέντι συνθέτουν το πρόγραμμα της «+ΑΞΗ Vol.8 | Σύναξη 2026», που επιστρέφει στο Συνεργείο και στον χώρο στάθμευσης της ΕΚΑ στη Λεμεσό. Παρουσιάζονται έργα καλλιτεχνών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, από διαφορετικά πεδία της σύγχρονης δημιουργίας. synergeio.org

Αγία Νάπα, Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου «Γιώργος Σεφέρης» & Μεσαιωνικό Μοναστήρι, 14–18 Οκτωβρίου. Οι βασίλισσες της μεσαιωνικής Κύπρου, οι θρύλοι του νησιού και οι πολιτισμοί που διαμόρφωσαν την ιστορική του ταυτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του 21ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Με θεματικό άξονα «Αγία Νάπα: Το Στέμμα της Μεσογείου», η διοργάνωση μεταφέρει για πέντε ημέρες το κοινό σε ένα σκηνικό με διεθνή θεάματα, μουσική, παρέλαση, εκθέσεις και βιωματικές δράσεις. Είσοδος ελεύθερη

ArtCargo Performing Arts Festival

Λευκωσία, Κήπος Δημοτικού Θεάτρου, 16, 17, 18, 22 και 23 Οκτωβρίου, 7μ.μ. Χορός, νερό, φως και ψηφιακή τεχνολογία συνδυάζονται στο «Parametric Deep», την κεντρική εγκατάσταση του ArtCargo Performing Arts Festival, σε συμπαραγωγή με τον Κύπριο χορογράφο Πάνο Μαλακτό. Η εγκατάσταση μετατρέπει το σώμα του χορευτή Κρις Μιλς σε μέρος ενός ζωντανού οπτικοακουστικού συστήματος, όπου η κίνηση, το νερό, το φως και οι αλγόριθμοι συνδιαμορφώνουν μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία. artcargofest.com

Λευκωσία, Δημοτικός Κήπος, 3.30μ.μ. & 5μ.μ. Με τη συμμετοχική περφόρμανς «L’Immédiat» γύρω από την εμπιστοσύνη, την αβεβαιότητα και τη σχέση καλλιτέχνη και κοινού ανοίγει το φεστιβάλ ArtCargo Performing Arts Festival. Αναπτύσσεται μέσα από μια λιτή σκηνική σύνθεση, όπου η κίνηση, ο ήχος και το φυσικό περιβάλλον βρίσκονται σε συνεχή διάλογο. Τη δημιουργία του έργου υπογράφει ο Γάλλος καλλιτέχνης Καμίγ Μπουατέλ. Επόμενες: 17/10 12μ. & 4μ.μ. Διάρκεια: 20’ Είσοδος: ελεύθερη artcargofest.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC) ρίχνει αυλαία στην πλατεία Ηρώων. Η τελετή λήξης και απονομής των βραβείων ξεκινά στις 9.30μ.μ. και η βραδιά συνεχίζεται με το πάρτι λήξης, με τον DJ Pueblo Franco στα decks. Πριν την τελετή, το Θέατρο Ριάλτο φιλοξενεί τις τελευταίες προβολές του φεστιβάλ. Στις 6μ.μ. προβάλλεται το The Space Between, ένα πρόγραμμα που επιμελήθηκε η Επιτροπή Προεπιλογής του Εθνικού Διαγωνιστικού, με ταινίες γυναικών δημιουργών. Στις 6.30μ.μ. ακολουθεί το Cyprus Sideways, τρεις ταινίες που αποσταθεροποιούν τα γνώριμα τοπία του νησιού. Στις 8μ.μ. οι τελευταίες ταινίες του Διαγωνιστικού: Faux Bijoux, Shekerika, Crazy for You, Icarus, A hint of daily terrors και Coyotes. Ακολουθεί συζήτηση με τους δημιουργούς.

Λευκωσία, Καφενείο Χαράτσι, 7μ.μ. Η κινηματογραφίστρια και φωτογράφος Ελεονώρα Σωτηρίου, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Archlab10, παρουσιάζει στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας την οπτικοακουστική εγκατάσταση «Chasing Life», με αφετηρία τον θάνατο τεσσάρων παιδιών στη Γάζα το 2014. Διάρκεια: 7′

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ Καννών, προβάλλεται στο Πάνθεον. Με πρωταγωνιστές τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάτε Ράινσβε, ο δημιουργός επιστρέφει με ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27 & 28 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Κάτω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου (Υπόγειο) 8μ.μ. Το έργο της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Λούσι Πρεμπλ «The Effect» προτείνει για πρώτη φορά στην Κύπρο το Σατιρικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Το έργο τοποθετεί μια ερωτική ιστορία μέσα σε μια κλινική δοκιμή και θέτει το ερώτημα κατά πόσο τα συναισθήματά μας είναι πραγματικά δικά μας ή μπορούν να επηρεαστούν από τη χημεία του εγκεφάλου. Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Ραφαέλα Καβάζη, Έλενα Καλλινίκου, Ανδρέας Κούτσουμπας, Βασίλης Μιχαήλ. Παραστάσεις: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29*, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου, 8μ.μ. (Κυριακές 6.30μ.μ.) Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22 312940

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 1η Νοεμβρίου. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό θέατρο Γ. Λυκούργος, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Πληροφορίες/ κρατήσεις: 70007721.

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε (δίπλα από το Λήδρα Πάλας). 9μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis. Για τη Λεμεσό, μέσω του Θεάτρου Ριάλτο

Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο, 9μ.μ. Ο καταξιωμένος Ελληνοκαναδός κωμικός Άγγελο Τσαρούχας έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του stand-up παράσταση «Diaspora». Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9μ.μ. Διάρκεια: 60’–75’. Καταλληλότητα: 13+. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λεμεσός, ΕΘΑΛ, 8μ.μ. «Ποιος εν ο μουχτάρης;» της Χρυστάλλας Παντελή από την θεατρική ομάδα «Νέοι Φώσηθοι» στο πλαίσιο του 39ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Πληροφορίες: 700 88 040, 99775459

ΧΟΡΟΣ

Πάφος, Τα Μπάνια, 5.30μ.μ. H χορογράφος και περφόρμερ Εύη Δημητρίου και η Ομάδα Εν Δράσει επιστρέφουν με μια σειρά από δράσεις που μεταφέρουν την περφόρμανς «ON AIR» έξω από τις συμβάσεις της θεατρικής αίθουσας, στις πλατείες, στις παραλιακές ζώνες και στους δρόμους της πόλης. Επόμενες: 17/10 Λάρνακα, Εξέδρα Φοινικούδων, 18/10 Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, 7/11 Περβόλια, Είσοδος ελεύθερη. Διάρκεια: 25’

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Artos House. Έκθεση φωτογραφίας «PhOETRY IV» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry MOVES. Μέχρι 17/10

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10

Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

Μορφή (25378733). «Ψίθυροι Κληρονομιάς – Η Τέχνη του John Corbidge». Μέχρι 15/10 morfi.org

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Η Βαλίτσα (σκηνοθεσία Δημήτρης Παπαθανάσης με τους Ναταλία Τσαλίκη, Αποστόλη Τότσικα, Βάσω Καβαλιεράτου), Whalefall (σκηνοθεσία Brian Duffield με τους Austin Abrams, Elisabeth Shue, Josh Brolin), The Fix (σκηνοθεσία Guy Moshe με τους Zachary Levi, Liam Neeson, Quincy Isaiah), Street Fighter (σκηνοθεσία Kitao Sakurai με τους Noah Centineo, David Dastmalchian, Jason Momoa), Yugly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yanis Belaid, Jeremie Degruson) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Sacrifice (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Romain Gavras με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel) – RIO Λεμεσού.