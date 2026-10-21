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Ο Τζον Χριστοδούλου ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Με μια μακροσκελή γραπτή δήλωσή του, επιβεβαίωσε ουσιαστικά το χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Φ», στο οποίο γινόταν αναφορά στο όνομά του και στο πώς αυτό μπαίνει στο τραπέζι από τον Φειδία Παναγιώτου, στο πλαίσιο των επαφών που έχει με κόμματα.

Μέσα από την επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός του, ουσιαστικά έβαλε τον εαυτό του στο κάδρο της σεναριολογίας για τις προεδρικές εκλογές, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ακόμη δεν έχει λάβει τις τελικές του αποφάσεις.

«Αγαπώ την πατρίδα μου και αγαπώ τον λαό της. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της αγάπης, μου είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τι τους συμβαίνει», αναφέρει και σημειώνει πως, πενήντα δύο χρόνια μετά την εισβολή, το Κυπριακό παραμένει άλυτο. Αναφέρεται επίσης στο υψηλό κόστος ζωής, την ακρίβεια και τα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν.

Σημειώνει πως, όταν ακούει τη φράση «This is Cyprus» («Αυτή είναι η Κύπρος»), θέλει αυτή να σημαίνει στο μυαλό όλου του κόσμου «μια χώρα όπου κανείς δεν πεινά, κανείς δεν μένει στον δρόμο και κανείς δεν φοβάται να περπατήσει μέχρι το σπίτι του το βράδυ. Αυτή είναι η Κύπρος στην οποία πιστεύω και αυτή είναι η Κύπρος που αξίζουμε».

Όπως αναφέρει, τους τελευταίους μήνες πολλά άτομα, καθώς και περισσότερα από ένα πολιτικά κόμματα, του έχουν ζητήσει να εξετάσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Θέλω να είμαι σαφής: δεν είμαι πολιτικός.

Ποτέ δεν θέλησα να γίνω και ποτέ δεν σχεδίασα να έχω μια ζωή στην πολιτική. Ωστόσο, δεν μπορώ να αποδεχτώ την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο το να κερδίσουμε περισσότερες ψήφους στις επόμενες εκλογές. Πρέπει να βάλουμε την πατρίδα μας πρώτα.

Γι’ αυτό, από αγάπη και μόνο από αγάπη για την πατρίδα μου, εξετάζω το ενδεχόμενο να είμαι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028», τονίζει και καταλήγει πως σκέφτεται πολύ προσεκτικά τι θα σήμαινε μια τέτοια απόφαση για την οικογένειά του και για τον τρόπο ζωής του στο παρόν στάδιο.

Μιλά ο Αναστασιάδης και απαντά… ο Καρούσος

Ο Αβέρωφ έριξε τη βόμβα με τη δήλωσή του, καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να θέσει θέμα στην ΕΕ για άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας σε θέματα ενέργειας. Ο ΔΗΣΥ έσπευσε την ίδια μέρα να τον αδειάσει, λέγοντας πως πρόκειται για προσωπική του θέση.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Γιάννης Καρούσος, βγήκε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο Ονούφριος Κουλλά παρέπεμψε στο… ΑΚΕΛ και στις διαφορές που έχει με τους υποψηφίους του. Ο Μιχάλης Ιωαννίδης έκανε ολόκληρη ανάρτηση για να απαντήσει στην πρόταση Αβέρωφ.

Από την άλλη, ο Νίκος Αναστασιάδης μίλησε για την ανάγκη συγκρότησης συμμαχίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τον β΄ γύρο των προεδρικών εκλογών, έτσι ώστε όποιος μείνει εκτός να υποστηρίξει τον άλλον. Κάτι αντίστοιχο είχε δηλώσει και ο Ευθύμιος Δίπλαρος πριν από λίγες μέρες. Βγήκε, όμως, και πάλι ο Καρούσος για να απαντήσει στον Αναστασιάδη.

Όλα αυτά, ενώ τόσο τη Δευτέρα, στη σύσκεψη της ηγεσίας, όσο και χθες, στις επικοινωνίες που έγιναν, η Πινδάρου είχε ως θέμα συζήτησης την… κοινή γραμμή για την υποψηφιότητα του κόμματος, αλλά και την… κοινή γραμμή στις δηλώσεις μεταξύ των στελεχών. Όπως αναφέρουν, μάλιστα, οι πληροφορίες μας, έγιναν και αυστηρές συστάσεις προς τον Γιάννη Καρούσο για τις δηλώσεις του.

Απάντησε και το ΑΚΕΛ

Στο όλο σκηνικό των δηλώσεων για τη συνεργασία ΔΗΣΥ – Χριστοδουλίδη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών παρενέβη χθες και το ΑΚΕΛ, το οποίο σημειώνει σε ανακοίνωσή του πως «τους χωρίζουν οι φιλοδοξίες, τους ενώνουν οι πολιτικές».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος, καμία έκπληξη δεν προκαλεί το κάλεσμα του Νίκου Αναστασιάδη για προσυμφωνία μεταξύ ΔΗΣΥ και Νίκου Χριστοδουλίδη για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2028.

«Προφανώς ο Νίκος Αναστασιάδης φροντίζει για τη σύμπνοια μεταξύ του πολιτικού του χώρου και του πολιτικού του τέκνου», επισημαίνει και προσθέτει:

«Άλλωστε, είναι καλά γνωστό ότι ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανειλημμένως δήλωσε υπερήφανος συνεχιστής των πολιτικών της κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη. Οι διαφωνίες Προεδρικού και Πινδάρου αρχίζουν στις προσωπικές φιλοδοξίες και τελειώνουν εκεί.

Στις πολιτικές, ο ένας συνεχίζει τον άλλον. Πολιτικές που εξέθρεψαν τη διαφθορά και τη διαπλοκή στον τόπο, έκαναν τη χώρα ρεζίλι διεθνώς και γιγάντωσαν τις οικονομικές ανισότητες.

Αυτές ακριβώς τις πολιτικές είναι που θέλει να αλλάξει το ΑΚΕΛ, επιδιώκοντας την Προοδευτική Αλλαγή το 2028, μέσα από τη συστράτευση μιας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας», επισημαίνει το ΑΚΕΛ.

Ο Αβέρωφ και η μυστήρια ανάρτηση

Χθες το απόγευμα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανάρτησε μια φωτογραφία από το επιτελείο του, στην οποία παρουσιάζεται να προβαίνει σε δηλώσεις, φορώντας ένα μπλουζάκι και έχοντας πράσινο φόντο. Συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Σημαντική μέρα».