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Για την πορεία του στην υποκριτική και την τηλεόραση, τη ρήξη με την οικογένειά του όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της τέχνης, αλλά και τα σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μίλησε ο Χάρης Ρώμας σε νέα συνέντευξή του, απαντώντας μάλιστα με χιούμορ στους επικριτές του.

Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα, αποκάλυψε πως η απόφασή του να ακολουθήσει την υποκριτική, ενώ ήταν φοιτητής Ιατρικής, προκάλεσε σοβαρή σύγκρουση με την οικογένειά του.

Χάρης Ρώμας: «Δούλευα σε μπαρ το βράδυ»

«Αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι μου στα 22 μου και να δουλεύω παράλληλα σε μπαρ το βράδυ. Ήμουν πάντα ένας σκληρά εργαζόμενος καλλιτέχνης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απάντησε στις αιτιάσεις περί τυποποίησης των ρόλων του, τονίζοντας πως κάθε χαρακτήρας που υποδύθηκε είχε διαφορετική προσωπικότητα, αντιφάσεις και δικές του εσωτερικές πληγές.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ψηφιακή εποχή. Αν και αναγνώρισε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν χρήσιμο εργαλείο δουλειάς, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις παραπλανητικές εικόνες και τα λανθασμένα πρότυπα που προβάλλουν, χαρακτηρίζοντάς τα ως «το χειρότερο όπλο εναντίον κάθε αξιοπρέπειας».

«Δεν πήρα ποτέ καμία επιδότηση»

Σχετικά με τα επικριτικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς, υπήρξε κατηγορηματικός: «Διαβάζω συχνά σχόλια του τύπου “τρως κι εσύ καλά”. Από πού τρώω καλά εγώ; Δούλεψα σε όλη μου τη ζωή, καμία επιδότηση δεν πήρα ποτέ και ούτε αίτημα υπέβαλα».

Τέλος, σχολιάζοντας με καυστικό χιούμορ τις συγκρίσεις που γίνονται στα social media για την εξέλιξη της εμφάνισης γνωστών προσώπων σε βάθος χρόνου, κατέληξε: «Δεν θα κάνω το χατίρι σε αυτούς τους haters. Θα παραμείνω κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα, έτσι για να σκάσουν».

iefimerida.gr