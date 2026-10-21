Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δικαστήριο στο Μεξικό καταδίκασε χθες Τρίτη δύο άνδρες σε κάθειρξη 67 ετών και έξι μηνών για τη δολοφονία ενός 8χρονου κοριτσιού το 2024. Ο καθένας από τους δύο καταδικασθέντες υποχρεούται επίσης να καταβάλει αποζημίωση 5 εκατομμυρίων πέσο (περίπου 242.000 ευρώ) στην οικογένεια του κοριτσιού, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Γκερέρο.

Η δολοφονία της Καμίλα Γκόμες είχε συγκλονίσει την πόλη Τάσκο, στην πολιτεία Γκερέρο. Το κοριτσάκι εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024 όταν είχε βγει από το σπίτι της για να παίξει. Η μητέρα της δέχθηκε ανώνυμα τηλεφωνήματα από τους απαγωγείς που ζητούσαν λύτρα.

🕊️⚖️ DICTAN 67 AÑOS DE PRISIÓN A DOS IMPLICADOS EN EL CASO CAMILA EN TAXCO



👉 Un tribunal de #Guerrero sentenció a José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N” a 67 años de prisión por el feminicidio de #Camila, menor de edad cuyo caso conmocionó a #Taxco en marzo de 2024. Ambos… pic.twitter.com/bZ4ptivEsR October 20, 2026

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας υπέδειξαν τους δράστες. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, το κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε μια μαύρη σακούλα, στην άκρη ενός δρόμου.

🚨La comunidad de #Taxco de Alarcón en México 🇲🇽 está conmocionada por el trágico destino de #CamilaGómezOrtega, una niña de 8 años. En imágenes, los presuntos asesinos trasladan el cuerpo sin vida de la menor dentro de unas bolsas negras y la trasladan del… pic.twitter.com/ZgI0DwHdDe — Josué   𝕏 (@josueartex) March 29, 2024

Μετά τον εντοπισμό του πτώματος, δεκάδες κάτοικοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης και πολιόρκησαν το σπίτι όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι. Αφού τους έσυραν έξω διά της βίας, τους επιτέθηκαν με ρόπαλα, χωρίς να παρέμβει η αστυνομία.

Μια γυναίκα, που κατηγορούνταν για την απαγωγή του κοριτσιού, υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ δύο άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προτού οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Στο Μεξικό, τα λιντσαρίσματα κατηγορουμένων για ειδεχθή εγκλήματα είναι συχνά. Ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας.

protothema.gr