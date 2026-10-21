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Λαμβάνει άλλες διαστάσεις η υπόθεση με την αποχώρηση των Κύπριων σκοπευτών (4/10) που συμμετείχαν στον τελικό του ομαδικού αγωνίσματος του Σκιτ (Skeet Trio Men) στους πανευρωπαϊκούς αγώνες στην Μαλακάσα της Αττικής.

Το όλο θέμα είχε και συνέχεια με εξελίξεις και αλυσιδωτές αντιδράσεις, αφού περιλάμβανε χαρτοπόλεμο μεταξύ εμπλεκόμενων μερών, στο πλαίσιο του οποίου διατυπώθηκαν βαρείς χαρακτηρισμοί.

Η μεν Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ) κατήγγειλε γραπτώς τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (ΕΔΠΑ), Ευθύμιο Ευθυμίου, για δημόσιες δηλώσεις του, αλλά και για αναφορές του σε συνάντηση με τον ΚΟΑ.

Μάλιστα, ο κ. Ευθυμίου, μετά την πιο πάνω εξέλιξη συνέταξε επιστολή και την απέστειλε προς τον ΚΟΑ καταγγέλλοντας χαφιεδισμό, δηλαδή, ότι κάποιος από τον Οργανισμό διέρρευσε στην ΣΚΟΚ περιεχόμενο της συζήτησης σε συνάντηση που έγινε για το θέμα στα γραφεία του ΚΟΑ.

Έρευνα και συνάντηση

Για το ζήτημα που προέκυψε, όπως έγραψε και ο «Φ» την περασμένη Τρίτη (13/10) άρχισαν διερεύνηση ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού. Τα δυο σώματα έκριναν πως υπάρχει θέμα εξέτασης με τον πρόεδρο του ΚΟΑ, Γιάννη Ιωάννου, να αναφέρει στην εφημερίδα μας ότι ανέθεσε στην Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού την διερεύνηση του ζητήματος.

Σ΄αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΚΟΑ μεταξύ στελεχών της Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού και του προέδρου και αντιπροέδρου της ΕΔΠΑ, Στέφανου Σκορδή και Ευθύμιου Ευθυμίου.

Επιστολή ΣΚΟΚ

Την επομένη (16/10) ακολούθησε επιστολή από πλευράς του προέδρου της ΣΚΟΚ, Λένου Κυριάκου, προς τον πρόεδρο της ΕΔΠΑ, Στέφανο Σκορδή, με κοινοποίηση στον ΚΟΑ. Μέσω αυτής καταγγέλλεται ο συνεργάτης του κ. Σκορδή και αντιπρόεδρος της ΕΔΠΑ, Ευθύμιος Ευθυμίου.

Ο κ. Λένος Κυριάκου, βάσει των όσων καταγράφει στην επιστολή, θεωρεί πως ο κ. Ευθυμίου κακώς έκανε τοποθετήσεις για την αποχώρηση των σκοπευτών, καθώς δεν είχε διερευνηθεί αρμοδίως το περιστατικό στους σκοπευτικούς αγώνες στην Αθήνα.

Κάνει εμμέσως λόγο για καταπάτηση των δικαιωμάτων των σκοπευτών και εγείρει ερώτημα κατά πόσον ο κ. Ευθυμίου θα μπορεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη έρευνα σε βάρος της ΣΚΟΚ στο μέλλον. Αφήνει να νοηθεί πως έχει διαχρονικά αρνητική στάση απέναντι στην Ομοσπονδία.

Μάλιστα, ο κ. Κυριάκου καταγγέλλει στην επιστολή του τον κ. Ευθυμίου για αναφορές που του αποδίδει κατά τη συνάντηση της ΕΔΠΑ στα γραφεία του ΚΟΑ την προηγούμενη ημέρα.

Αντίδραση Ευθυμίου

Χθες υπήρξε γραπτή αντίδραση από τον αντιπρόεδρο της ΕΔΠΑ, Ευθύμιο Ευθυμίου. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννη Ιωάννου, ο κ. Ευθυμίου αναφέρεται στους χειρισμούς που διαχρονικά κάνει όταν καταγγέλλονται υποθέσεις στην ΕΔΠΑ, σε μια εμφανή επιδίωξή του να καταρρίψει τα όσα του καταλογίζονται από τη ΣΚΟΚ.

Ο κ. Ευθυμίου, μάλιστα, αναφέρει ξεκάθαρα πως πρόσωπο που συμμετείχε εκ μέρους του ΚΟΑ στη συνάντηση με την ΕΔΠΑ, διέρρευσε περιεχόμενο των συζητήσεων στη ΣΚΟΚ. Σημειώνει, χαρακτηριστικά, ότι «κάποιος διεκδικεί για τον εαυτό του τον ρόλο του χαφιέ, μπορεί και περισσότεροι».

Ο «Φ» επικοινώνησε χθες με τον πρόεδρο του ΚΟΑ, Γιάννη Ιωάννου, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Αρκέστηκε να επιβεβαιώσει τη συνάντηση που είχε ο οργανισμός του οποίου προΐσταται με την ΕΔΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι το θέμα τυγχάνει χειρισμού από την Επιτροπή Ελέγχου του ΚΟΑ και είπε πως έχει αποταθεί γραπτώς στη ΣΚΟΚ αναμένοντας τις θέσεις της. Αναφέρθηκε και σε παραστάσεις και προς τη διεθνή Ομοσπονδία. «Θα καλέσουμε και τους αθλητές, για να ακούσουμε τις δικές τους θέσεις» πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου.