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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Γαλλία ότι «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ», σε συνέντευξή του στο γαλλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο i24News, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Οι δηλώσεις του έγιναν με φόντο τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
«Πολεμήστε τους εξτρεμιστές», το μήνυμα προς το Παρίσι
«Δεν προετοιμάστηκαν εγκαίρως, απλά τα παράτησαν, υπέκυψαν στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τη γαλλική μετάφραση του διερμηνέα.
Ερωτηθείς ποια συμβουλή θα έδινε στη Γαλλία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε: «Πολεμήστε, μην κινείστε κατευναστικά, πολεμήστε τους εξτρεμιστές».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.
«Αν δεν τους εξοντώσουμε εδώ, θα τους έχετε στο Παρίσι», ανέφερε ότι είχε πει τότε στον Γάλλο πρόεδρο, προσθέτοντας πως, κατά την άποψή του, «αυτό ακριβώς συμβαίνει».
Αντιδράσεις για τη ρητορική περί «εισβολής»
Η ρητορική του Νετανιάχου παραπέμπει σε θέσεις που διατυπώνουν συχνά πολιτικοί και σχολιαστές της ακροδεξιάς στη Δύση, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ορισμένες περιοχές ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται υπό την επιρροή ή την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου εξαιτίας της παρουσίας μεταναστευτικών πληθυσμών.
Τέτοιου είδους ισχυρισμοί έχουν προκαλέσει επικρίσεις και κατηγορίες για ισλαμοφοβία, καθώς παρουσιάζουν τη μουσουλμανική παρουσία στην Ευρώπη ως απειλή για τις κοινωνίες της.
Οι σχέσεις μεταξύ του Παρισιού και του Τελ Αβίβ έχουν επιδεινωθεί μετά την επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, τον Σεπτέμβριο του 2025.
Τότε, ο Νετανιάχου είχε κατηγορήσει τον Μακρόν ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» στη Γαλλία, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην απόφαση του Παρισιού.