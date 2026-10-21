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Εκ προοιμίου ικανοποίηση των αξιώσεών της ζητά η κατοχική πλευρά, για να αποφασίσει τη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι προσέγγιση του κατακτητή, της πλευράς που δεν θέλει λύση. Αυτή την προσέγγιση εκφράζει, σήμερα, εκ μέρους της κατοχικής δύναμης, ο εγκάθετός της, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Για παράδειγμα, θέλει εκ περιτροπής Προεδρία και αποδοχή των όρων – προϋποθέσεων, που θέτει, αλλά θεωρεί ότι τα θέματα της ασφάλειας δεν είναι της παρούσης να συζητηθούν!

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν σε συνέντευξή του στον Πολίτη (στον Ανδρέα Παράσχο), αν και αυτοπλασάρεται ως προοδευτικός και έχει δημιουργήσει «fun club» στις ελεύθερες περιοχές ως δήθεν ηγέτης της λύσης, «ριγάρει το γήπεδο», με εντολές του μεγάλου αφεντικού, του Ερντογάν. Αναγνωρίζει ότι το θέμα της ασφάλειας είναι σημαντικό, αλλά δεν το συζητά. Συζητά μόνο τους όρους του και τότε αναλόγως θα αποφασίσει κατά πόσο θα παρακαθήσει σε διαπραγματεύσεις. Σε σχέση με τη θέση του αυτή, υπενθυμίζεται ότι στο περιβόητο Δείπνο στο Κραν Μοντανά (6 Ιουλίου 2017, 9.15 μ.μ.), ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κάνοντας μια σύνοψη των όσων συζητήθηκαν μιλώντας για το θέμα της Διακυβέρνησης και του Διαμοιρασμού της Εξουσίας, είπε ότι οι πλευρές «πρακτικά ήταν σε πλήρη συμφωνία». Ανέφερε πως «θα υπήρχε ένα σύστημα εκ περιτροπής Προεδρίας στη βάση του 2:1, με την κατανόηση ότι “τίποτα δεν συμφωνείτε αν δεν συμφωνηθούν όλα” και πως το θέμα της εκ περιτροπής Προεδρίας είναι συνδεδεμένο με το αποτέλεσμα των συζητήσεων στο εδαφικό και ασφάλειας και εγγυήσεων…». Εκτίμηση του Γ.Γ. ήταν πως «έφθασε η ώρα να προχωρήσουν με προσέγγιση πακέτου γύρω από τα έξι ζητήματα: Εδαφικό, Διαμοιρασμός της Εξουσίας, περιουσίες, τα Δικαιώματα των Τούρκων υπηκόων, Εγγυήσεις και Ξένα Στρατεύματα» (πρακτικά του ΟΗΕ) .

Οι εμμονές του κ. Έρχιουρμαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θέλει διαπραγματεύσεις. Θέλει μόνο, η άλλη πλευρά, η ελληνική, να κάνει κινήσεις ικανοποίησης των όσων επιδιώκει. Όχι η τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά η Τουρκία. Αυτό κάνει ο «προοδευτικός» Τουφάν Έρχιουρμαν.

Στο θέμα της Αμμοχώστου, επιστρατεύει τη λογική Ολγκίν για να απορρίψει την πρόταση Χριστοδουλίδη. Ανέφερε στη συνέντευξη: «Είναι πραγματικά δυνατό να πιστεύει κανείς ότι δύο ηγέτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ανοίξουν ούτε ένα σημείο διέλευσης μέσα σε 11 μήνες, θα μπορέσουν να επιλύσουν τόσο ευαίσθητα και σημαντικά ζητήματα στους εναπομείναντες δυόμισι μήνες;». Το γιατί αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, μάλλον τούτο έχει σχέση με την ουσία. Ότι δεν είναι αυτός που ουσιαστικά αποφασίζει. Ο ένας από τους δυο ηγέτες, στους οποίους αναφέρεται, είναι μεν ο ίδιος, αλλά στις συναντήσεις φαίνεται να είναι παρών-απών. Γιατί πρέπει να ρωτήσει για να τοποθετηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ας μην τον ενοχλούν τέτοιες αναφορές.

Είχε χαρακτηρίσει το θέμα της Αμμοχώστου μεγάλο βήμα. Γιατί το λέει αυτό; Γιατί θα κληθεί να δώσει η κατοχική δύναμη. Αυτό θα χαλάσει τη διαχρονική συνταγή. Μέχρι τώρα ζητά και λαμβάνει. Δεν δίνει. Για το ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση στην πρόταση, όταν την παρουσίασε ο Πρόεδρος, δεν θα επιμείνουμε γιατί γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους προβαίνει σε διάψευση.

Είπε πολλά και διάφορα ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Είναι σαφές πως αν και παρουσιάζεται δικαιωματιστής, αυτό είναι θεωρητικό και δεν αφορά όλους. Δεν αφορά τα δικαιώματα, για παράδειγμα, των Ελληνοκυπρίων, τα οποία στέλνει σε στημένους μηχανισμούς για να εξετασθούν. Το περιουσιακό ζήτημα το παραπέμπει στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων, αλλά ταυτόχρονα υπερασπίζεται το σφετερισμό. «Αξιοποίηση» των περιουσιών, λέγεται η λαφυρολογία και ο σφετερισμός.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δεν θέλει διαπραγματεύσεις. Θέλει, όμως, να βολτάρει μαζί με τον Πρόεδρο στην οδό Λήδρας, ένθεν κακείθεν του κατοχικού οδοφράγματος, για καφέ και ζιβανία. Το Κυπριακό δεν θα λυθεί με πανηγύρια, αλλά διά των διαπραγματεύσεων και μόνο.