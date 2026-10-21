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Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΑΕΠ) των νοσοκομείων, είναι πέρα για πέρα αναγκαία. Επιβάλλεται να υπάρχουν δράσεις από πλευράς του κράτους, καθώς αυτά τα Τμήματα, που μπορεί να θεωρηθούν πρώτης υποδοχής στα νοσηλευτήρια, αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν συνεχώς αυξημένες ανάγκες.

ΕΙΝΑΙ, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, η πρώτη γραμμή των νοσοκομείων. Γι’ αυτό και θα πρέπει να δίνεται η απαραίτητη προσοχή. Γι’ αυτό και έχει σημασία, το κράτος να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία θα διευκολύνουν τους ασθενείς και τους λειτουργούς υγείας. Στόχος η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και φροντίδας των ασθενών, καθώς και η διευκόλυνση του έργου του προσωπικού.

ΤΗΝ περασμένη Δευτέρα έγιναν τα εγκαίνια του ΤΑΕΠ στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπως αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη διάρκεια της τέλεσης των εγκαινίων, κυβερνητική στρατηγική.

ΜΙΑ σειρά από έργα στο χώρο της Υγείας είτε σχεδιάσθηκαν είτε προχωρούν και εσχάτως ολοκληρώθηκαν και τούτο είναι πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση του τομέα αυτού.

ΓΙΝΕΤΑΙ αναφορά στα έργα, τα οποία προχωρούν ενώ κάποια ολοκληρώθηκαν. Στο Μακάρειο Νοσοκομείο προχωρούν έργα που περιλαμβάνουν νέο ΤΑΕΠ Παίδων, τις ανακαινίσεις κλινικών και παιδιατρικών θαλάμων, καθώς και νέες εγκαταστάσεις για το Κέντρο Θαλασσαιμίας και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Στη Λεμεσό ολοκληρώθηκε η επέκταση των Μονάδων Αιμοκάθαρσης και δημιουργείται Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης, ενώ προγραμματίζονται πρόσθετες υπηρεσίες και αναβάθμιση του ΤΑΕΠ. Στη Λάρνακα ανακαινίζεται το Ακτινολογικό Τμήμα, ενώ στην Πάφο προγραμματίζεται η δημιουργία Ογκολογικού Τμήματος και χώρου φροντίδας ασθενών με θαλασσαιμία. Έχει, ακόμη, ανακοινωθεί η ανέγερση νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως κάθε έργο, είτε στην Παιδεία, είτε στην Υγεία είναι επένδυση για τους πολίτες και την κοινωνία. Το κεφάλαιο της Υγείας θα πρέπει, πάντα, να είναι ψηλά στις προτεραιότητες του κράτους, της εκάστοτε κυβέρνησης. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Υγεία και η Παιδεία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις στους δύο αυτούς τομείς αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις και όχι ως οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΚΑΘΕ έργο στο χώρο της Υγείας είναι σημαντικό. Είναι εξίσου σημαντικό το κράτος να διαπιστώνει τα κενά και τις αδυναμίες και να παρεμβαίνει αμέσως. Είτε να επιλύει αμέσως τα ζητήματα, που εντοπίζονται είτε να δρομολογούνται λύσεις.