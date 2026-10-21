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«Αν δεν απαιτείς να αγοράζεις γυναικείο σώμα, η εμπορία γυναικών θα τελειώσει στο νησί μας». Σε αυτή τη σύντομη αλλά πολυσήμαντη φράση που αναγράφεται σε αφίσα της οργάνωσης Cyprus Stop Trafficking (CST) με… παραπέμπει στο μήνυμα της ιδρύτριας της οργάνωσης, Ανδρούλας Χριστοφίδου-Henriques,στο συνέδριο της που πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Συνεργασίας στη Λευκωσία την περασμένη Τετάρτη (14/10) με την ευκαιρία της Πανευρωπαϊκής Ημέρας Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων που είναι η 18η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Είναι οι δεκαπέντε λέξεις που συμπυκνώνουν και περιγράφουν την πραγματική φύση της εμπορίας ανθρώπωνκαι ιδιαίτερα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών, ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή εγκλήματα στον σύγχρονο κόσμο. Και, βέβαια, οι λέξεις αυτές στην αφίσα της CST, μας καλούν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους άνδρες πελάτες του sex trafficking που αγοράζουν γυναίκες και στους άνδρες σωματέμπορους που τις πουλούν, διαιωνίζοντας την εγκληματική εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος. Σε ομιλία της σε σχετικά πρόσφατη εκδήλωση (2023) η ιδρύτρια και πρώτη πρόεδρος της CST, υπενθύμισε ότι «μέχρι το 2008-09, χάρη στις “άδειες καλλιτέχνιδος” (“visa artist”), έρχονταν στην Κύπρο χιλιάδες νεαρές γυναίκες κάθε χρόνο, ιδιαίτερα από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για να εργαστούν ως χορεύτριες σε νυχτερινά κέντρα, οι ιδιοκτήτες των οποίων τις εξανάγκαζαν να εκπορνεύονται σε Κύπριους πελάτες, με τους σωματέμπορους να εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη.

Πολλές από αυτές, μετά που τις βοηθούσαμε να δραπετεύσουν από τα καμπαρέ, τις φιλοξενούσα στο σπίτι μου, γιατί τότε δεν υπήρχε κρατικό καταφύγιο ή καταφύγιο της οργάνωσης για τις γυναίκες θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ άλλες τις βοηθούσαμε να μένουν σε διαμερίσματα και το ενοίκιο το κατέβαλλε η οργάνωση μας». Σημειώνω ότι οι «visa artist» καταργήθηκαν το 2009 και δεκάδες καμπαρέ έκλεισαν, ενώ η κυπριακή Βουλή ψήφισε νόμο που ποινικοποιεί τον πελάτη του sex trafficking. Ποιος είναι αυτός ο πελάτης και ποιος ο σωματέμπορος; Η κατάθεση του Γάλλου «επιχειρηματία» του διεθνούς trafficking, Ντομινίκ Αλντερβάιρελντ (Dominique Alderweireld), του διαβόητου «Ντοντό», που δικάστηκε για μαστροπεία το 2015, αποκάλυψε σε μεγάλο βαθμό τον μισογυνισμό, αλλά και τον ρατσισμό του ανθρώπου που πουλά και αγοράζει γυναίκες.

Ο «Ντοντό», που πέθανε πολύ πρόσφατα –τον Αύγουστο 2026– μιλούσε από το εδώλιο του κατηγορουμένου για τις γυναίκες-θύματα σαν να ήταν σκουπίδια, τις περίγραφε σαν «άτομα με δείκτη ευφυϊας κατά μέσο όρο 25» και χαρακτήριζε υποτιμητικά «νέγρες», τις νεαρές Αφρικανές που πουλούσε σε πελάτες. Δεν είναι τυχαία η παρατήρηση της Ανδρούλας Χριστοφίδου Henriques σε σημείωμα που μου έστειλε, ότι «ο ρατσισμός μαζί με τη φτώχεια, είναι το υπόβαθρο του trafficking»…