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Από τη φτώχεια του τωρινού πολιτικού τοπίου στην Κύπρο, ο κατήφορος είναι ό,τι πρέπει. «Έχει απ’ όλα και συμφέρει», ήταν πριν από χρόνια στην Ελλάδα το διαφημιστικό σλόγκαν μιας υπεραγοράς τροφίμων.

Είναι πολύ εύκολο να γεμίσεις τα ράφια σου με κάθε καρυδιάς καρύδι. Αν είναι και με μέλι, έχει καλώς. Ταιριάζει απολύτως.

Επί πλέον, είναι γνωστό ότι «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο». Άρα, πρέπει να τον έχουμε ώπα-ώπα. Αν το καλοσκεφτείς, όμως, μπορεί να μην έχει ιδέα ότι αυτός ορίζει τη λιανική πώληση. Μικρές ποσότητες. Ψιλοπράγματα δηλαδή.

Από την άλλη, Η χονδρική πώληση είναι η πώληση αγαθών, εμπορευμάτων ή υπηρεσιών σε μεγάλες ποσότητες, συνήθως από έναν κατασκευαστή, εισαγωγέα ή χονδρέμπορο προς έναν άλλο επαγγελματία ή επιχείρηση (όχι προς τον τελικό καταναλωτή).

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να είναι από τη μια μέρα στην άλλη «αυτοδημιούργητος» διευθυντής, ή ακόμα και ιδιοκτήτης.

Μπακαλόγατος ήταν, μπακαλόγατος θα μείνει. Μας το έμαθε ο μέγας Κώστας Χατζηχρήστος που αυτός (νόμιζε ότι) διηύθυνε το μαγαζί. Αμ’ πώς; Είχε τη χάρη, όλοι τον αγαπούσαν και τον πείραζαν. «Ζήκοοοο!», του φώναζε συνεχώς το αφεντικό του, αλλά αυτός ήθελε να αντιστρέψει τους ρόλους.

Μακάρι να είχαμε και εδώ έναν βιρτουόζο μπακαλόγατο, έντιμο και μπεσαλή. Να γνωρίζει όλα τα μυστικά των πελατών, των προϊόντων που θέλουν, ποιοι του δίνουν μπουρμπουάρ, ποιοι είναι οι σφιχτοχέρηδες…

Σε μια εποχή που οι επιστήμες και όσοι κυβερνούν μια σοβαρή χώρα, δεν έχουν την πολυτέλεια να εκτρέφουν τυχάρπαστους. Ούτε καν στο όνομα της «θέλησης του λαού». Ναι, ιδρύσαμε σχολεία και σχολές. Επιχειρήσαμε μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναγγείλαμε δυο-τρεις για τη δευτεροβάθμια. Τι μεταρρυθμίσαμε, άραγε; Τα ωράρια, τις ασκήσεις, τις εξετάσεις;

Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του για την Παιδεία, ο «Economist» αποκαλύπτει ότι τα σχολεία σε πλούσιες χώρες έχουν αποτύχει. Μάλιστα, τα τελευταία αποτελέσματα των τεστ PISA για διάβασμα, μαθηματικά και επιστήμες που δημοσιεύτηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου.

Πριν λίγο καιρό, οι εκπαιδευτικοί συνέχισαν να πιπιλάνε την καραμέλα του covid ως τον λόγο που οι μαθητές δεν ανέκαμψαν. Το covid τελείωσε, αλλά οι επιδόσεις των μαθητών και μαθητριών δεν ανέβηκαν.

Σε 35 πλούσιες χώρες που συμμετέχουν σε αυτά τα τεστ, ένας τυπικός 15χρονος δεν διαβάζει καλύτερα από έναν 14χρονο. Βεβαίως, τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι ακριβής δείκτης για τις δυνατότητες του παιδιού.

Όπως παρατηρεί ο «Economist» της 12ης Σεπτεμβρίου 2026, οι εξετάσεις αυτές δεν καλύπτουν πλήρως τις δυνατότητες ενός παιδιού. «Είναι όμως ένας καλός δείκτης».

Τα παιδιά, λέει, που έχουν καλές επιδόσεις, τείνουν να βγάζουν περισσότερα χρήματα, να ζούνε πιο πολύ και με υγεία, και σπάνια εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.