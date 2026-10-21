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Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα η Αθήνα, με εκπαιδευτικούς, φοιτητές και εργαζομένους να κατεβαίνουν στους δρόμους και το κεντρικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο να έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, αυξήσεις μισθών κατά 20%, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, κάλυψη των κενών στα σχολεία και μονιμοποίηση αναπληρωτών.

Την ίδια ώρα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας στο Δημόσιο από τις 11:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας, ενώ στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές και άλλοι εργαζόμενοι.

Για όσους βρίσκονται σήμερα στην ελληνική πρωτεύουσα, ιδιαίτερα στο κέντρο, αναμένονται συγκεντρώσεις και αυξημένη αστυνομική παρουσία, ενώ δεν αποκλείεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του Μετρό για λόγους ασφαλείας.

Γιατί απεργούν οι εκπαιδευτικοί

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται οι μισθοί και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν αύξηση αποδοχών κατά 20% και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και οικονομική και στεγαστική στήριξη για όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Ζητούν επίσης δωρεάν μετακίνηση για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους, άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία, μονιμοποίηση των αναπληρωτών και περισσότερη χρηματοδότηση για ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτήρια.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η παροχή σχολικών γευμάτων στα ολοήμερα σχολεία και ο τερματισμός, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις, των διώξεων για συνδικαλιστική δράση και συμμετοχή σε απεργίες.

Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα

Το κεντρικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σωματείων, φοιτητών, μαθητών και εργαζομένων.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και άλλες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις θα συγκεντρωθούν στις 10:00 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στην Κοτζιά, και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Το έκτακτο προσωπικό του υπουργείου Πολιτισμού θα συγκεντρωθεί στις 10:30 έξω από το υπουργείο στην οδό Μπουμπουλίνας, ενώ οι νοσοκομειακοί γιατροί της ΟΕΝΓΕ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 12:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στον χώρο της ειδικής αγωγής.

Τι ισχύει με Μετρό και μέσα μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας από τους εργαζομένους στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας.

Τα μέσα αναμένεται συνεπώς να λειτουργούν κανονικά, ωστόσο είναι πιθανό η Ελληνική Αστυνομία να ζητήσει το προσωρινό κλείσιμο συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό στο κέντρο, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Όσοι πρόκειται να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας καλό είναι να λαμβάνουν υπόψη τις συγκεντρώσεις και τις πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πάνω από 3.000 αστυνομικοί στο κέντρο

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί αναμένεται να αναπτυχθούν σε καίρια σημεία του κέντρου, μεταξύ άλλων στο εμπορικό τρίγωνο, γύρω από τη Βουλή και σε πρεσβείες.

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει και προληπτικούς ελέγχους πριν από την προσέλευση πολιτών στους χώρους των συγκεντρώσεων.

Παράλληλα, καταστηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα επιχειρήσεις με πολυτελή προϊόντα, προχώρησαν από χθες σε πρόσθετα μέτρα προστασίας, με ορισμένους να αδειάζουν βιτρίνες ή να τοποθετούν προστατευτικά.

Οι φοιτητές ξεκίνησαν από χθες

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις άρχισαν ήδη από χθες, με συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Φοιτητικοί σύλλογοι έστησαν σκηνές στην πλατεία, διαμαρτυρόμενοι κυρίως για το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης, ζήτημα που αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Αθήνα.

Τι γίνεται με τα σχολεία

Η 24ωρη απεργία δεν σημαίνει ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Μεγαλύτερες δυσκολίες αναμένονται σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, καθώς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Κινητοποιήσεις και σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις.

Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα αρχίσει στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ από τις 9 το πρωί θα παραμείνουν κλειστοί, με εντολή της Αστυνομίας, πέντε σταθμοί του Μετρό.

Πρόκειται για τους σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στην Πάτρα, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.

iefimerida.gr