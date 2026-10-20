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Ακόμη και την παραγωγή ζυμαρικών, ενός από τα πλέον χαρακτηριστικά προϊόντα της ιταλικής βιομηχανίας τροφίμων, απειλούν να παραλύσουν οι κινητοποιήσεις των οδηγών φορτηγών στη νότια Ιταλία.

Οι αποκλεισμοί κεντρικών οδικών αρτηριών και λιμανιών έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην προμήθεια πρώτων υλών, αναγκάζοντας μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου να μειώσουν την παραγωγή τους ή ακόμη και να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το Reuters.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και η αύξηση του κόστους ζωής, με τους διαμαρτυρόμενους οδηγούς να συνεχίζουν τους αποκλεισμούς, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας.

Η κατάσταση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς σε περιοχές της νότιας Ιταλίας καταγράφονται ελλείψεις προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, αλλά και προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων.

Η εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών Rummo, που εδρεύει στην περιφέρεια της Καμπανίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναγκάστηκε να αναστείλει την παραγωγή της, καθώς εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες πρώτες ύλες.

Μεγάλα τα προβλήματα για τους παραγωγούς

Όπως δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κόζιμο Ρούμο, ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί ζυμαρικών στη γειτονική περιφέρεια της Απουλίας.

Η Απουλία, μαζί με την Καμπανία και τη Σικελία, αποτελούν τον βασικό πυρήνα της ιταλικής βιομηχανίας ζυμαρικών, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σοβαρές τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων.

«Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ζυμαρικών στην Ιταλία έχει σταματήσει ή βρίσκεται πολύ κοντά στο να σταματήσει», προειδοποίησε ο Κόζιμο Ρούμο.

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η La Molisana, με έδρα την περιφέρεια Μολίζε. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η παραγωγή της έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τα αποθέματα πρώτων υλών που διαθέτει, όπως σιτάρι και σιμιγδάλι, προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, η ιταλική ένωση αλευροβιομηχανιών Italmopa είχε προειδοποιήσει ότι, εφόσον συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, ολοένα και περισσότερα εργοστάσια ενδέχεται να αναγκαστούν να διακόψουν την παραγωγή τους, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το οικονομικό διακύβευμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς, σύμφωνα με έκθεση του European House-Ambrosetti (TEHA Group), που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, η ιταλική αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης ζυμαρικών κατέγραψε το προηγούμενο έτος έσοδα ύψους 13,5 δισ. ευρώ.



Ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων στη νότια Ιταλία

Οι κινητοποιήσεις των οδηγών φορτηγών ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, με αποκλεισμούς δρόμων, αυτοκινητοδρόμων και λιμανιών στη Σικελία και σε άλλες περιοχές της νότιας Ιταλίας.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται πλέον στη βιομηχανική παραγωγή. Η διακοπή των μεταφορών έχει προκαλέσει προβλήματα στον ανεφοδιασμό των καταστημάτων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ σε πρατήρια καυσίμων σχηματίζονται ουρές από οδηγούς που προσπαθούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.



Πακέτο στήριξης άνω των 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση

Μπροστά στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και στις αυξανόμενες πιέσεις στην αγορά, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δεσμεύεται να ενισχύσει οικονομικά τον κλάδο των οδικών μεταφορών.

Μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των μεταφορέων την Τρίτη, ο υφυπουργός Υποδομών Εντοάρντο Ρίξι ανακοίνωσε ότι σύντομα θα διατεθεί πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους άνω των 150 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η ιταλική κυβέρνηση προετοιμάζει αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις της βόρειας Ιταλίας, στο περιθώριο διαδηλώσεων κατά του πληθωρισμού.

Η συνέχιση των αποκλεισμών δημιουργεί έντονη ανησυχία για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς οι δυσκολίες στις μεταφορές επηρεάζουν ταυτόχρονα τη βιομηχανία τροφίμων, την τροφοδοσία των καταστημάτων και τη διαθεσιμότητα καυσίμων. Το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι εάν τα κυβερνητικά μέτρα θα συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων προτού οι ελλείψεις επεκταθούν σε ακόμη περισσότερες περιοχές της χώρας.

protothema.gr