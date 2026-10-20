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Την υπόθεση του 74χρονου Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ (Stephen Hubbard), ο οποίος στο παρελθόν δίδασκε αγγλικά στην Κύπρο και σήμερα εκτίει ποινή φυλάκισης στη Ρωσία, αναμένεται να συζητήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Χάμπαρντ καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 από δικαστήριο της Μόσχας σε φυλάκιση έξι ετών και δέκα μηνών, με την κατηγορία ότι είχε καταταγεί ως μισθοφόρος για λογαριασμό της Ουκρανίας. Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ ο Γουίτκοφ αναμένεται να συζητήσει το ενδεχόμενο απελευθέρωσής του.

Ο 74χρονος είχε περάσει δεκαετίες διδάσκοντας αγγλικά στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Reuters η αδελφή του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ (Patricia Hubbard Fox). Αφού έζησε επί 25 χρόνια στην Ιαπωνία, μετακόμισε στην Κύπρο, όπου επίσης εργάστηκε ως καθηγητής αγγλικών. Το 2014 εγκαταστάθηκε στο Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας, μαζί με την Ουκρανή σύντροφό του.

Η τελευταία επικοινωνία της Φοξ με τον αδελφό της έγινε μέσω Skype τον Σεπτέμβριο του 2021. Μέχρι τότε, ο Χάμπαρντ είχε χωρίσει από τη σύντροφό του και ζούσε μόνος στο Ιζιούμ, με σύνταξη περίπου 300 δολαρίων τον μήνα και περιορισμένες επαφές με τους κατοίκους της πόλης, αναφέρει το Reuters.

Ο Χάμπαρντ μεγάλωσε στο Μπιγκ Ράπιντς του Μίσιγκαν και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις αγγλικές σπουδές. Σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία που επικαλούνται οι New York Times, είχε επίσης υπηρετήσει στην Πολεμική Αεροπορία και την Εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Ιανουάριο του 2025, η Ουάσινγκτον αναγνώρισε επισήμως τον Χάμπαρντ ως Αμερικανό πολίτη που κρατείται αδίκως στο εξωτερικό, χαρακτηρισμός που επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να αναλάβει διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει αναφέρει ότι η Ρωσία αρνείται να επιτρέψει σε Αμερικανούς αξιωματούχους να έχουν προξενική πρόσβαση στον κρατούμενο.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες για συμμετοχή στον πόλεμο

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Ιζιούμ τον Απρίλιο του 2022, δύο μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία. Όταν οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την πόλη τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο Χάμπαρντ βρισκόταν ήδη στα χέρια των Ρώσων.

Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν εισαγγελική πηγή, ο Αμερικανός συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου 2022, ενώ φέρεται να επάνδρωνε στρατιωτικό σημείο ελέγχου των ουκρανικών δυνάμεων.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συνθήκες της σύλληψής του.

Κατά τις ρωσικές εισαγγελικές αρχές, ο Χάμπαρντ είχε υπογράψει συμβόλαιο με μονάδα εδαφικής άμυνας στο Ιζιούμ τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση, όπλα και πυρομαχικά, ενώ του είχαν υποσχεθεί μηνιαία αμοιβή 1.000 δολαρίων.

Το ρωσικό πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ο Χάμπαρντ δήλωσε ενώπιον του Δημοτικού Δικαστηρίου της Μόσχας πως συμφωνούσε με το κατηγορητήριο.

Η οικογένειά του, ωστόσο, αμφισβητεί την ομολογία που του αποδίδεται.

«Ο αδελφός μου δεν έχει καθόλου στρατιωτική νοοτροπία», δήλωσε στο Reuters η Φοξ, περιγράφοντάς τον ως ειρηνιστή, ο οποίος δεν είχε ποτέ στην κατοχή του όπλο.

Όπως σημείωσε, ο Χάμπαρντ εξέφραζε φιλορωσικές απόψεις και θεωρεί εξαιρετικά απίθανο να αποφάσισε να πάρει τα όπλα σε ηλικία άνω των 70 ετών.

Ο Αμερικανός δικηγόρος του, Μάρτιν Ντε Λούκα, δήλωσε στο Reuters τον Ιούνιο του 2025 ότι ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις ψευδείς. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο Χάμπαρντ υποστηρίζει ότι δεν υπηρέτησε ποτέ σε μάχιμη ή άλλη στρατιωτική μονάδα.

Ο ίδιος φέρεται να έχει περιγράψει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για τη σύλληψή του, λέγοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες τον πήραν απλώς από το σπίτι του.

Τον αναγνώρισε από το YouTube

Επιπρόσθετα, η αδελφή του Χάμπαρντ ανέφερε ότι αναγνώρισε τον αδελφό της σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο YouTube τον Μάιο του 2022.

Στο βίντεο, ένας άνδρας δέχεται ερωτήσεις για τις απόψεις του σχετικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Απαντώντας, λέει ότι κατανοεί γιατί ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία και εκφράζει την ελπίδα να τερματιστεί σύντομα ο πόλεμος.

Σε δεύτερο βίντεο, ο Χάμπαρντ εμφανίζεται με δεμένα τα χέρια, ενώ κάποιος τον χτυπά με μια παντόφλα.

Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν μπόρεσε να εξακριβώσει πότε και πού καταγράφηκαν τα δύο βίντεο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times τον Φεβρουάριο του 2025, πριν από τη δίκη του, ο Χάμπαρντ είχε κρατηθεί διαδοχικά σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά κέντρα κράτησης στη Ρωσία.

Ο δικηγόρος του, Μάρτιν Ντε Λούκα, ανέφερε ότι η νομική ομάδα πληροφορήθηκε μόλις τον Απρίλιο του 2025 πως ο 74χρονος κρατούνταν σε εγκατάσταση στην περιοχή της Μορδοβίας, ανατολικά της Μόσχας.